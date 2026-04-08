Piden ayuda para localizar a un vecino de Rianxo (A Coruña) desaparecido
Fernando Otero fue visto por última vez este martes en Barral
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Un vecino de Rianxo ha desaparecido este martes en la zona de Barral. Se trata de Fernando Otero Mosquera, un hombre de 65 años que suele llevar gorros según la descripción de la Guardia Civil, que ha pedido colaboración ciudadana para encontrarlo.
El hombre fue visto por última vez ayer, cuando a última hora de la tarde la Guardia Civil recibió el aviso de su desaparición.
De 1,70 metros de altura, Fernando Otero tiene ojos marrones y bigote. En caso de que alguna persona tenga información sobre su desaparición o paradero, debe llamar al 062.