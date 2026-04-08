Fernando Otero, vecino de Rianxo (A Coruña) desaparecido

Fernando Otero, vecino de Rianxo (A Coruña) desaparecido Guardia Civil

Barbanza

Piden ayuda para localizar a un vecino de Rianxo (A Coruña) desaparecido

Fernando Otero fue visto por última vez este martes en Barral

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Un vecino de Rianxo ha desaparecido este martes en la zona de Barral. Se trata de Fernando Otero Mosquera, un hombre de 65 años que suele llevar gorros según la descripción de la Guardia Civil, que ha pedido colaboración ciudadana para encontrarlo.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

El hombre fue visto por última vez ayer, cuando a última hora de la tarde la Guardia Civil recibió el aviso de su desaparición.

De 1,70 metros de altura, Fernando Otero tiene ojos marrones y bigote. En caso de que alguna persona tenga información sobre su desaparición o paradero, debe llamar al 062.