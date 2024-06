El Concello de A Coruña avanza en la elaboración de una ordenanza para viviendas turísticas

El conselleiro de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Díaz Gallego, presidió esta mañana la mesa sectorial creada desde el Concello con todos los representantes de entidades afectadas por el desarrollo de las viviendas de uso turístico (VUT).

Durante la reunión, la tercera que se ha celebrado hasta ahora, el conselleiro explicó los pasos que está dando el Gobierno municipal para establecer la regulación de las VUT. Con ello, desde este mes hasta finales de julio, indicó Díaz Gallego, el Concello envirá notificaciones correspondientes a los 1.277 propietarios de vivienda turísticas que constan en la ciudad, dicas. Dichos avisos informarán acerca de la necesidad de darse de alta como actividad económica y se les explicará la normativa municipal para estos inmuebles.

La normativa del consistorio limita desde el Plan Xeral de 2013 la instalación de VUT, dado que deben cumplir unos requisitos. Con ello, en zona Pepri solo podrán ocupar edificios completos y plantas bajas. Mientras que en el resto de la ciudad, en planta baja y primera.

En la mesa participaron Luisa Varela y Juan Manuel Iglesias por parte de la Federación de Asociacións Veciñais, Juan José Yáñez por parte de Aproinco, Lisardo Núñez y Rafael Serrano por parte de Aviturga, Agustín Collazo por Hospeco, Teresa Suárez Agrasar del Colexio Oficial de Administradores de Fincas, Patricia Vérez y Esperanza González del Colexio Oficial da Propiedade Inmobiliaria, Ruth Varela del COAG e Miguel López por parte da Asociación de Consumidores.

Todas las partes reunidas hoy en las dependencias de Urbanismo coincidieron en la necesidad de avanzar en una regulación del sector "que debe hacerse lo antes posible". Las distintas entidades se comprometieron a enviar por escrito sus propuestas durante el mes de julio con el objetivo de volver a convocar una reunión en septiembre en la que debatir sobre un boceto de la ordenanza reguladora.

"A nosa intención é escoitar a todas partes e ter en conta todas as sensibilidades á hora de establecer un regulamento, tendo en conta, en todo caso, que un regulamento é necesario para evitar que as vivendas de uso turístico poidan converterse nun problema para a convivencia veciñal e para o mercado do alugueiro", indicó Díaz Gallego.