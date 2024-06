El orbital de Santiago abre al tráfico para mejorar las conexiones con el aeropuerto y polígonos

🛣️Este novo enlace do Orbital permitirá mellorar as conexións entre a AP-9 e a A-54 e co aeroporto de Lavacolla, así como cos polígonos do Tambre, Costa Vella e Sionlla, aliviando retencións tanto no Periférico como na ligazón de Santiago Norte.



