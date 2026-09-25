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Los bomberos trabajan en un incendio en una vivienda de la avenida de Hércules de A Coruña
El aviso se produjo alrededor de las 18:17 horas después de que un particular alertase de olor a quemado y humo procedente de un piso
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Los Bomberos de A Coruña trabajan a esta hora en un incendio registrado en una vivienda de la avenida de Hércules. El aviso se produjo alrededor de las 18:17 horas de este viernes, según confirma el 112 Galicia.
Fue un particular quien dio la voz de alarma al percibir olor a quemado y observar humo en un piso del edificio. Según trasladó al servicio de emergencias, estaban llamando a la vivienda, pero nadie respondía.
El alertante indicó además que el humo parecía salir a través de una ventana situada en el patio interior del inmueble.
Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de A Coruña y la Policía Nacional. A esta hora, los efectivos de extinción continúan trabajando en el lugar.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del fuego ni sobre posibles personas afectadas.