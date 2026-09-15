Así está la situación de la Vía Ártabra de A Coruña, que sigue bloqueada en su conexión con la AP-9

La Vía Ártabra continúa a la espera de completar su conexión con la AP-9, una infraestructura que el Ayuntamiento de Oleiros considera "de máxima prioridad" para mejorar la movilidad de toda el área metropolitana de A Coruña. El proyecto lleva años pendiente de ejecutar en el tramo entre Iñás y la autopista, después de que los tribunales anulasen la tramitación realizada por la Xunta.

La reclamación de Oleiros se produce en un momento en el que la Xunta trabaja en una nueva alternativa para completar el trazado y evitar el humedal de A Gándara, en Cambre. El Gobierno local defiende, sin embargo, que deben recuperarse cuanto antes los trabajos del tramo pendiente y critica el bloqueo que ha sufrido la infraestructura durante los últimos años.

Desde Oleiros recuerdan que la movilidad es "un problema histórico" del área metropolitana coruñesa y atribuyen los atascos diarios y la falta de un transporte público suficiente a la falta de inversiones de las administraciones autonómica y estatal durante décadas.

Una gran circunvalación para el área metropolitana

Oleiros defiende que la Vía Ártabra debe entenderse como mucho más que una carretera entre municipios. Según explica el Gobierno local, fue concebida como una gran circunvalación comarcal capaz de conectar el puerto de Lorbé con A Coruña a través de diferentes infraestructuras de alta capacidad.

El recorrido previsto permitiría enlazar Lorbé, Sada, Oleiros, Cambre, Bergondo, Culleredo, Arteixo y A Coruña, conectando con la N-VI, la AP-9, la N-550, la A-6 y la Tercera Ronda.

"Una de las actuaciones pendientes más importantes para mejorar el tráfico metropolitano es la Vía Ártabra", señala el Gobierno municipal, que considera que la infraestructura permitiría dar servicio directo a buena parte de los municipios del entorno de A Coruña.

El Ayuntamiento sostiene además que la infraestructura fue inicialmente concebida por el propio municipio de Oleiros e incluida posteriormente en el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado por la Xunta de Galicia.

De la primera fase al tramo pendiente de Cambre

El Gobierno local recuerda que el proyecto comenzó a avanzar durante el bipartito formado por PSOE y BNG en la Xunta, que aprobó el proyecto y contrató la primera fase. Posteriormente, el Ejecutivo autonómico del PP continuó con la ejecución y con la contratación de los tramos que quedaban pendientes, entre ellos el recorrido desde Iñás hasta la autopista. Es precisamente esta última parte la que continúa sin completarse.

Oleiros considera que el consenso político alrededor de la Vía Ártabra comenzó a romperse cuando la infraestructura entró en territorio de Cambre. En su posición, el Gobierno local también critica la posición mantenida por Sada respecto a una conexión directa con la capital municipal y carga especialmente contra la oposición política surgida posteriormente en Cambre.

Además, sostiene que PSOE y BNG terminaron oponiéndose a una infraestructura cuyo proyecto había sido aprobado durante su etapa al frente de la Xunta. El Ayuntamiento relaciona esta situación con el conflicto judicial que acabó provocando la paralización del tramo.

Un proyecto anulado por los tribunales

La situación actual tiene su origen, sin embargo, en problemas en la tramitación administrativa del proyecto. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló en 2022 el proyecto de trazado y posteriormente también quedó anulado el proyecto constructivo.

El Tribunal Supremo confirmó después la anulación del proyecto de trazado, lo que obligó a la Xunta a buscar una nueva solución para poder completar la conexión con la AP-9.

Oleiros considera que el problema debe resolverse volviendo a tramitar la actuación "correctamente". El Gobierno local sostiene que parte de las excavaciones del proyecto ya llegaron a ejecutarse y reclama que se vuelva a aprobar y contratar el trazado.

La Xunta trabaja actualmente en una alternativa que pretende evitar el humedal de A Gándara y mantener el cauce del río, por lo que el siguiente paso será avanzar en la nueva documentación ambiental y someter la solución a información pública. Por el momento, tras varias consultas de este medio, no han sido publicados más avances con respecto al proyecto.

La conexión con la AP-9, la pieza que falta

La Vía Ártabra está actualmente operativa en buena parte de su recorrido, pero no permite todavía incorporarse directamente a la AP-9 desde Iñás. Para Oleiros, esta conexión es fundamental para que la infraestructura pueda cumplir la función para la que fue concebida. El Ayuntamiento considera que completar el tramo tendría efectos directos sobre algunos de los puntos que concentran más tráfico en el entorno de A Coruña. Entre ellos cita expresamente la N-VI, el puente de A Pasaxe, la carretera de la costa y la Costa da Tapia.

La idea es que una parte de los desplazamientos que actualmente utilizan estas vías puedan encontrar una alternativa a través de la Vía Ártabra y la red de alta capacidad. Por eso, desde Oleiros reclaman que no se siga demorando la actuación. "Los intereses personales, los cálculos electoralistas y los discursos delirantes no pueden paralizar una infraestructura de máxima prioridad para la comarca de A Coruña", sostiene el Gobierno municipal.

Una reclamación que también afecta a A Coruña

Aunque el tramo pendiente se encuentra en Cambre, Oleiros considera que las consecuencias de completar la carretera serían metropolitanas. En esta línea se sitúa también la reciente reclamación conjunta de los ayuntamientos de A Coruña y Oleiros, que han pedido a la Xunta que impulse definitivamente la conexión con la AP-9.

De hecho el primer teniente de alcaldesa y portavoz del ejecutivo coruñés, José Manuel Lage Tuñas, afirmó el pasado 19 de agosto que "está dispuesto a trabajar conjuntamente con Oleiros y el resto de municipios que quieran sumarse a un frente común" para exigir una solución.

Para Oleiros, completar la infraestructura no solo supondría reducir tiempos de desplazamiento. El Ayuntamiento relaciona la actuación con la competitividad de las empresas y autónomos, el ahorro de combustible y la reducción de la contaminación, además de una mejora de la calidad de vida de los vecinos. "Es no perder horas en atascos, es no llegar tarde a trabajar o al médico, es ahorrar en combustible y reducir la contaminación", resume el Gobierno local.

La Xunta mantiene la actuación en su planificación presupuestaria y trabaja en la nueva alternativa de trazado. El objetivo que se ha manejado es poder avanzar hacia la licitación de las obras una vez superada la tramitación administrativa y ambiental, aunque todavía no existe una fecha definitiva para el inicio de los trabajos.

Mientras tanto, la Vía Ártabra sigue siendo una infraestructura incompleta: funciona como eje de comunicación del entorno de Oleiros y Cambre, pero continúa sin la conexión con la AP-9 que permitiría completar su función como gran circunvalación del área metropolitana coruñesa.

Un trazado de ocho kilómetros que conecta Lorbé con Iñás

La Vía Ártabra actualmente en servicio tiene unos ocho kilómetros y discurre desde el entorno de Lorbé, en Oleiros, hasta Iñás, donde enlaza con la N-VI. El recorrido atraviesa principalmente el término municipal de Oleiros y permite conectar con distintos puntos de Sada y el entorno de Cambre.

La infraestructura cuenta con conexiones con las carreteras del entorno y culmina en el enlace de Iñás con la N-VI, remodelado con una estructura a varios niveles que permite mantener la continuidad de la Vía Ártabra y los movimientos entre ambas carreteras. Desde ahí debería continuar hacia Cambre para alcanzar la AP-9, pero ese tramo permanece pendiente.