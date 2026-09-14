Rescatan un ejemplar de abejero europeo en A Coruña

Aunque en A Coruña es completamente normal ver a palomas, petirrojos, gorriones o gaviotas, es mucho menos frecuente dar con abejeros europeos. Sin embargo, un ejemplar de esta ave rapaz se pudo ver en la tarde de este lunes por la ciudad, en el entorno de la calle Pla y Cancela.

Desde el Grupo Naturalista Hábitat indican que es raro poder ver a un pájaro así en la calle, así que lo más probable es que este ejemplar presentase algún tipo de herida o problema.

En estos casos, es necesario dar aviso al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS), ubicado en Oleiros.

Desde el propio centro confirman que esta tarde recibieron al animal, que fue inspeccionado por la veterinaria. En este tipo de situaciones, al recibir un aviso de cualquier particular, el CRFS se encarga de enviar a algún agente que capture al ejemplar para así atenderlo y devolverlo a su hábitat.

Cómo es el abejero europeo

El abejero europeo que se vio hoy en A Coruña es un ave rapaz estival que se encuentra en España y que llega a realizar largos viajes hasta África, donde pasa el invierno en la zona subsahariana después de migrar a través del estrecho de Gibraltar.

Precisamente en esta época del año es cuando abandonan las zonas de cría y dan comienzo a su migración. Cuando llega mayo, acostumbran a hacer el viaje inverso, regresando en este caso a la Península Ibérica. Dentro de España, Galicia es una de las regiones donde resulta más habitual verlo, además de otras como la cordillera Cantábrica, el oeste y norte de Castilla y León, el sistema Ibérico septentrional o los Pirineos.

Su alimentación se basa en avispas y abejorros, de ahí su nombre, por lo que también ajusta tanto su ciclo de reproducción como el de migración en base a la abundancia de estos insectos.

Estas aves pueden llegar a medir casi 60 centímetros de longitud y 135 centímetros de envergadura y viven habitualmente en bosques caducifolios, como los castañares o los robledales.

Cada ejemplar tiene un plumaje diferente, aunque para identificar a un abejero europeo hay que fijarse en sus partes inferiores, más claras con zonas marrones y dorsales de color más pardo y más oscuro. La cola habitualmente tiene varias franjas, mientras que la cabeza es de tono grisáceo y sus ojos son de color amarillo.