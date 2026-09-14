La plaza de Tabacos de A Coruña será el epicentro de la Semana Europea de la Movilidad

A Coruña se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre con una programación que incluye rutas, educación vial, deporte, cine al aire libre y diferentes actividades para acercar a la ciudadanía otras formas de desplazarse por la ciudad.

La plaza de Tabacos será el principal punto de encuentro durante los siete días, mientras que la programación culminará el martes 22 con el Día sin Coches. Esa tarde, la calle Concepción Arenal se cerrará temporalmente al tráfico para ocupar la calzada con diferentes propuestas abiertas al público.

"Queremos que la Semana Europea de la Movilidad salga a la calle y que la ciudadanía participe, conozca y pruebe las diferentes alternativas que tiene para desplazarse por A Coruña", señala la alcaldesa, Inés Rey.

La plaza de Tabacos, centro de las actividades

Durante toda la semana se instalarán en la plaza de Tabacos diferentes espacios informativos y exposiciones. Entre las propuestas habrá una ortofoto de A Coruña, con la que observar la configuración urbana de la ciudad desde otra perspectiva, y un ajedrez gigante de tres por tres metros realizado con ruedas recicladas.

Medio Ambiente contará con un espacio dedicado a explicar la relación entre movilidad y calidad del aire. También estará presente el CIMoB, que mostrará mediante una pequeña maqueta y varios paneles cómo funciona el centro y sus sistemas de conteo. Estos últimos se utilizarán además para contabilizar en directo a las personas que pasen por la Semana Europea de la Movilidad.

BiciCoruña instalará un punto en el que se podrán resolver dudas sobre el servicio e incluso tramitar nuevas altas. La Compañía de Tranvías dispondrá igualmente de un stand propio.

Además, el Concello, en colaboración con Tranvías Coruña, organizará sorteos diarios de bicicletas plegables y bonos de autobús de 200 viajes entre quienes participen en las actividades.

Rutas sobre ruedas y a pie durante el fin de semana

La programación ganará intensidad a partir del viernes 18. Ese día, a las 21:30 horas, Galicia Rollers organizará la Friday Mobility Night, con salida desde María Pita. El recorrido nocturno estará abierto a diferentes vehículos de movilidad sostenible y tendrá en esta ocasión temática verde. Durante la actividad también se sorteará una bicicleta.

El sábado 19 se celebrará O Mestre da Mobilidade, una ruta vecinal por la Ronda Peatonal organizada junto a la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y entidades de los barrios por los que discurre el itinerario.

Los participantes podrán recorrer y conocer este eje peatonal de 3,5 kilómetros, que conecta el parque de San Diego con la calle Observatorio y atraviesa cinco barrios.

El domingo 20, a las 11:00 horas, partirá de María Pita la Ruta Familiar de la Movilidad, también organizada junto a Galicia Rollers. Será un recorrido sencillo e inclusivo dirigido especialmente a niños y familias.

VMP Coruña completará las actividades de la mañana con un circuito de habilidades y exhibiciones de vehículos de movilidad personal.

Cine al aire libre con "El 47" y "ET"

La Semana Europea de la Movilidad también llevará el cine a la calle. El viernes, a las 20:30 horas, se proyectará "El 47", película cuya historia aborda el papel del transporte público en la conexión de los barrios y en la vida de sus vecinos.

El sábado, a la misma hora, llegará el turno de "ET: El Extraterrestre", en una sesión especialmente pensada para el público familiar. La jornada incluirá además el sorteo de una bicicleta.

Concepción Arenal se cerrará al tráfico por el Día sin Coches

La programación terminará el martes 22 de septiembre con el Día sin Coches. Durante la tarde, la calle Concepción Arenal quedará cortada al tráfico y la calzada se transformará temporalmente en un espacio para actividades.

Habrá un circuito de habilidades y educación vial en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, propuestas de patinaje con Galicia Rollers, deporte, acciones de sensibilización ambiental y diferentes actividades de animación.

La jornada se completará con un pasacalles de la Coral Polifónica El Eco.

La alcaldesa considera que la programación servirá también para trasladar a las calles el modelo de movilidad que defiende el Gobierno local durante el resto del año. "Una Coruña en la que sea más fácil caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público es también una ciudad más accesible, más segura y más habitable", concluye Rey.