Los meteorólogos coinciden: Galicia activa la alerta por calor antes de la llegada de las lluvias en menos de 24 horas

El buen tiempo del fin de semana se alargará una jornada más con avisos de nivel amarillo por temperaturas que podrían superar los 36ºC en el sur de Galicia.

La previsión para este lunes, 14 de septiembre, es muy favorable. "Se prevén cielos poco nubosos o despejados, ocasionalmente con nubes y claros", informa la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia).

Alerta amarilla por calor de 36ºC o más

La masa de aire cálido que afecta a Galicia dejará temperaturas elevadas en muchos puntos de la comunidad, especialmente en Ourense. No obstante, la situación cambiará en menos de 24 horas en algunas zonas, como A Coruña y Ferrol.

La llegada de un nuevo frente traerá precipitaciones tanto el martes como el miércoles, aunque antes Galicia disfrutará de un lunes agradable e incluso caluroso en toda la comunidad.

Para este lunes, MeteoGalicia ha activado avisos de nivel amarillo en las cuatro provincias gallegas. Mientras que en A Coruña se esperan temperaturas de 34ºC, en Ourense podrían superarse los 36ºC.

Estos son todas las alertas previstas para este 14 de septiembre:

Interior de A Coruña: temperaturas superando los 34ºC

Miño de Pontevedra: temperaturas superando los 34ºC

Sur de Lugo: temperaturas superando los 36ºC

Noroeste de Ourense: temperaturas superando los 36ºC

Miño de Ourense: temperaturas superando los 36ºC

Sur de Ourense: temperaturas superando los 36ºC

El aviso permanecerá activo entre las 15:00 y las 21:00 horas. Después, dará paso a un cambio de tiempo que traerá precipitaciones al norte de Galicia.

Bos días! Comeza a semana con anticiclón e aire cálido, así que hoxe será un día moi semellante ao de onte, con sol e calor.

Vemos na imaxe do satélite a fronte pouco activa que chegará a #Galicia mañá pola mañá, deixando un aumento de nubes e un notable descenso das temperaturas pic.twitter.com/UsgVicWVxc — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) September 14, 2026

Regresa la lluvia a Galicia

"Habrá dos elementos que romperán parcialmente la estabilidad", advierte el meteorólogo Mario Picazo.

"El primero será un frente atlántico bastante desgastado que afectará principalmente al norte. Su actividad será limitada y dejará precipitaciones sobre todo en Galicia y comunidades del Cantábrico", agrega.

A este frente le seguirá una vaguada en niveles altos que entrará por el noroeste entre el martes y el miércoles.

"La presencia de aire relativamente frío en altura, combinada con el fuerte calentamiento diurno de la superficie y la humedad disponible, puede favorecer la formación de chubascos y tormentas".

La llegada de las lluvias coincidirá con un descenso de las temperaturas, que en algunos puntos podría situarse en torno a los 21ºC, como en A Coruña y Santiago de Compostela.

En otras zonas, como Ourense, los termómetros seguirán por encima de los 25ºC, lo que permitirá alargar el verano unos días más.