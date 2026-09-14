Un juzgado de A Coruña lleva ante la Justicia europea el cobro por las maletas de cabina

Una viajera sostiene su equipaje de mano y su pasaporte en un aeropuerto. Shutterstock

Un juzgado de A Coruña ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aclare si las compañías aéreas pueden cobrar un suplemento a sus pasajeros por transportar una maleta de cabina y si esta práctica puede vulnerar los derechos de los consumidores.

La cuestión ha sido planteada por el magistrado de la plaza 14 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de A Coruña a raíz de una demanda presentada por el Ministerio Fiscal contra las condiciones aplicadas por Vueling, Ryanair y Volotea.

La Fiscalía ejercita acciones colectivas de cesación y solicita que se declare la nulidad de las condiciones generales mediante las que las aerolíneas cobran un suplemento o aplican una tarifa superior a la básica para poder transportar determinado equipaje de mano.

El procedimiento tiene su origen en una demanda presentada en 2024, mientras que la resolución por la que el magistrado decidió plantear las cuestiones ante la Justicia europea es de mayo de este año.

Aclaración de la Justicia europea

Una de las cuestiones que deberá resolver el TJUE es hasta dónde alcanza la libertad de las compañías aéreas para fijar sus precios y si esta permite cobrar de forma separada por el transporte de una maleta en la cabina.

El juzgado coruñés también plantea el posible conflicto entre la normativa española y la europea. En concreto, pide determinar cómo debe encajar la libertad tarifaria de las aerolíneas con la regulación española relativa al transporte gratuito del equipaje de mano, salvo determinadas limitaciones relacionadas con su peso, tamaño o razones de seguridad.

La respuesta del TJUE permitirá al juzgado de A Coruña resolver el procedimiento y aclarar la interpretación de la normativa comunitaria aplicable al cobro de este tipo de equipaje.