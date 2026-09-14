Denuncian saturación en un bus que une Sada y A Coruña: "Hay gente que se queda tirada en la parada"

Línea B8 que une Sada y A Coruña en la frecuencia de las 07:20 horas. Cedida

Impuntualidad, pocas frecuencias y un autobús que va completamente lleno. Estos son algunos de los problemas que denuncian los usuarios de la línea B8 que une Sada y A Coruña, especialmente en el bus de las 07:20 horas. Una de estas usuarias, Ylenia López, asegura que en ocasiones "hay gente que se queda en las paradas tirada".

Sin ir más lejos, pone de ejemplo que muchas veces "cuando llega a Santa Cruz ya no coge a la gente".

Fuentes de la Xunta de Galicia indican, por lo contrario, que la media de personas que utilizan esta línea con salida a las 07:20 horas en septiembre es de 49, una cifra que se eleva a 63 con el arranque del año escolar.

El autobús tiene una capacidad para 94 plazas, 45 de ellas asientos, por lo que estas mismas fuentes aseguran que "a capacidade con carácter xeral é suficiente para atender toda a demanda".

De todas maneras, el Gobierno gallego no se cierra a realizar "inspeccións presenciais" para realizar un seguimiento de la ocupación de este servicio.

Además, en el caso de las conexiones que parten de Sada, la Xunta cita que las frecuencias que unen la localidad con A Coruña ascienden a 80 en cada jornada, con entre dos y cuatro servicios cada hora, lo que "fai posible que as persoas usuarias conten con alternativas adecuadas ás distintas necesidades".

No es el caso de Ylenia, que reside en Meirás.

La joven, que lleva "años" cogiendo este autobús para desplazarse hasta la ciudad herculina, lamenta que este es el único autobús que pasa por su zona y que los horarios tampoco se cumplen. "Meirás es la tercera o cuarta parada y, por las mañanas, debería pasar a las 07:30 horas, pero no es así", comenta.

Ella necesita esta conexión para ir a sus clases en la Universidade da Coruña, así que cualquier retraso le afecta también en el enlace que hace en la propia ciudad, donde coge la línea municipal de la UDC para ir hasta el campus universitario.

Por eso, "si el autobús tarda 45 minutos o más en llegar a A Coruña —en un trayecto que en coche se reduce a unos 20 minutos—, no puedo coger el siguiente que pase, porque entonces ya no llego a clase".

Como ella, son muchas las personas que se ven afectadas en su camino a clase o al trabajo.

La línea, operada por Alsa, pasa por las paradas cada hora, tanto entre semana como los fines de semana, uniendo un trayecto que pasa por Sada, Arillo, Santa Cruz, Santa Cristina, el CHUAC y la estación de autobuses hasta el centro de la ciudad.

Cuando llega el mes de septiembre y empieza el curso escolar y se terminan las vacaciones, la demanda por esta línea aumenta ligeramente, aunque Ylenia apunta a que este problema se repite también en verano: "Si no es por los colegios, es por la gente que va a la playa. Y si no, es por las fiestas".

Por eso, pide una mejor conexión con la ciudad. "Deberían poner más líneas o más frecuencias. Si pierdes el autobús, pierdes toda la mañana o toda la tarde", concluye la joven.