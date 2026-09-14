A Coruña apura los últimos días de playa: el calor dará una tregua antes de volver con hasta 28 grados

Playa de Riazor de A Coruña. La ciudad vive los últimos días de calor del 2026. Concello de A Coruña

A Coruña continúa exprimiendo el verano a mediados de septiembre. Después de un fin de semana soleado en el que se rozaron los 30 grados, este lunes 14 de septiembre volvió a dejar una jornada totalmente veraniega, con cielos despejados y temperaturas máximas de alrededor de 27 grados.

El buen tiempo ha llevado a numerosos coruñeses a aprovechar las playas de la ciudad ante la posibilidad de encontrarse ante algunas de las últimas jornadas de calor del año. Sin embargo, el verano todavía no parece dispuesto a desaparecer por completo y, tras unos días de descenso térmico, las temperaturas volverán a remontar durante el próximo fin de semana.

Antes llegará un cambio significativo. Según la previsión de la Aemet, este martes aumentará considerablemente la probabilidad de lluvia, con cielos nubosos y máximas que caerán hasta los 23 grados.

El miércoles continuará el descenso, con cielos parcialmente nubosos y máximas de unos 22 grados, mientras que el jueves los termómetros se quedarán alrededor de los 21. El viernes comenzará a mejorar la situación, con más claros y temperaturas que volverán a alcanzar los 23 grados.

El verano regresará el fin de semana

El cambio más notable llegará durante el fin de semana. El sábado se espera una jornada despejada y máximas de unos 25 grados, mientras que el domingo los termómetros podrían alcanzar nuevamente los 28 grados, también con predominio del cielo despejado.

La tendencia cálida tendría continuidad durante buena parte de la semana siguiente, con temperaturas elevadas para finales de septiembre, cielos mayoritariamente despejados y escasas probabilidades de precipitaciones.

El escenario podría cambiar de forma más clara a partir del lunes 28 de septiembre, cuando las previsiones a medio plazo apuntan hacia un descenso de las temperaturas y un aumento de la posibilidad de precipitaciones.

De mantenerse esa tendencia durante los primeros días de octubre, A Coruña dejaría atrás definitivamente este prolongado episodio de ambiente veraniego. En cualquier caso, las previsiones a más de una semana vista presentan una incertidumbre considerablemente mayor y deberán confirmarse a medida que se acerquen las fechas.