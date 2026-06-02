El Concello de Betanzos (A Coruña) sitúa el origen del vertido en el Mandeo en la zona de Miodelo

El vertido sobre el río Mandeo en Betanzos tiene su origen cerca de Miodelo, próximo al puente de la vía del tren y no en la depuradora. Así lo ha aclarado este martes la alcaldesa, María Barral, tras un comunicado y un vídeo del grupo municipal del PP que desmiente y que situaba su origen en las instalaciones de depuración de agua.

"Es un vertido recurrente que ha pasado bastantes veces. Al subir la marea, acerca lo que se aprecia en el vídeo, ese vertido, hacia el puerto de Betanzos", explicó la regidora.

Los populares aseguraban este martes que el vertido, de aguas fecales según aventuran desde el grupo, se situaba a la altura de la depuradora municipal y exigían al gobierno local y a otras autoridades competentes que actuasen con "máxima diligencia" para identificar el origen y las causas y para tomar medidas.

Desde el Concello, así como desde la empresa concesionaria del agua en el municipio, aseguró Barral, "ya se puso en conocimiento en varias ocasiones al control de vertidos de la Xunta. También en varias ocasiones vino el Seprona a hacer inspecciones y certificó que no tiene nada que ver con la EDAR. Si quien hizo el vídeo se moviera unos metros vería la salida de la depuradora y cómo el agua sale cristalina hacia el Mandeo y la ría de Betanzos".

Por el momento no se ha confirmado de qué es el vertido.

De todas maneras, la alcaldesa quiso "mandar un mensaje de tranquilidad y decir que es un vertido que no tiene lugar ahí y del que el Concello ya informó varias veces al control de vertidos, que es quien tiene que actuar sobre el mismo".