Ofrecido por:
El sol y los 21 grados animan a los coruñeses a volver a la playa
El buen tiempo regresó a la ciudad herculina mientras continúan los trabajos de preparación de los arenales para el verano
Te puede interesar: El histórico local de Gasthof en Rubine, en A Coruña, reabrirá con otro nombre: "Tendrá un estilo diferente"
Después de varios días marcados por el frío y las bajas temperaturas, el sol volvió a A Coruña y muchos coruñeses aprovechan el cambio de tiempo para acercarse a las playas de la ciudad.
Aunque los arenales todavía no presentan la imagen de pleno verano, sí dejaron escenas de personas tomando el sol, paseando junto al mar o disfrutando del buen tiempo en la arena.
Las temperaturas alcanzan este 20 de mayo los 21 grados en la ciudad, en una jornada completamente diferente a las registradas durante los últimos días.
Mientras algunos vecinos comenzaban ya a recuperar el ambiente de playa, en los arenales continúan además los trabajos de acondicionamiento de cara a la temporada estival.