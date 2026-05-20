Muchos coruñeses aprovechan el buen tiempo para disfrutar de la playa

Muchos coruñeses aprovechan el buen tiempo para disfrutar de la playa Quincemil

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A Coruña

El sol y los 21 grados animan a los coruñeses a volver a la playa

El buen tiempo regresó a la ciudad herculina mientras continúan los trabajos de preparación de los arenales para el verano

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Después de varios días marcados por el frío y las bajas temperaturas, el sol volvió a A Coruña y muchos coruñeses aprovechan el cambio de tiempo para acercarse a las playas de la ciudad.

Foto de familia del Chaflán en su 30 aniversario

Aunque los arenales todavía no presentan la imagen de pleno verano, sí dejaron escenas de personas tomando el sol, paseando junto al mar o disfrutando del buen tiempo en la arena.

Las temperaturas alcanzan este 20 de mayo los 21 grados en la ciudad, en una jornada completamente diferente a las registradas durante los últimos días.

Mientras algunos vecinos comenzaban ya a recuperar el ambiente de playa, en los arenales continúan además los trabajos de acondicionamiento de cara a la temporada estival.