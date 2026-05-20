El sol y los 21 grados animan a los coruñeses a volver a la playa

Muchos coruñeses aprovechan el buen tiempo para disfrutar de la playa Quincemil

Después de varios días marcados por el frío y las bajas temperaturas, el sol volvió a A Coruña y muchos coruñeses aprovechan el cambio de tiempo para acercarse a las playas de la ciudad.

Aunque los arenales todavía no presentan la imagen de pleno verano, sí dejaron escenas de personas tomando el sol, paseando junto al mar o disfrutando del buen tiempo en la arena.

Las temperaturas alcanzan este 20 de mayo los 21 grados en la ciudad, en una jornada completamente diferente a las registradas durante los últimos días.

Mientras algunos vecinos comenzaban ya a recuperar el ambiente de playa, en los arenales continúan además los trabajos de acondicionamiento de cara a la temporada estival.