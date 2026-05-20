La lágrima de San Roque de A Coruña será un espacio multiusos: el proyecto se aprobará antes de que termine el verano

La lágrima de San Roque, en las inmediaciones del Campo da Leña de Monte Alto, destinará su espacio a usos públicos con un proyecto que se aprobará antes de que termine el verano.

La previsión del Concello, como indicó esta mañana en rueda de prensa el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, es que se pueda dar luz verde al plan antes de que finalice el mes de septiembre y que se licitará antes de que termine este año.

El espacio tendrá un uso "multidisciplinar" del que se beneficiarán los vecinos y vecinas del barrio.

La última vez en la que se hicieron reparaciones en este espacio fue a finales del 2022. En la actualidad, solamente dos bajos mantienen su actividad, algo que ahora deberá cesar ante el nuevo uso al que se destinará este espacio.

Conocida como "lágrima" debido a su forma, estas instalaciones dividen la calle San Roque. La concesión de su uso data de 1985, aunque está caducada desde hace 21 años, en el 2005.

Esta acción forma parte de las actuaciones que está llevando a cabo el Concello para regularizar las concesiones municipales. El proyecto de San Roque está incluido en una partida de 1,86 millones de euros del presupuesto de este año que contempla también actuaciones en el edificio de La Terraza o en el Fórum Metropolitano.

Conocida también como "atalaya", este espacio fue ocupado por la capilla de San Roque entre el siglo XVIII hasta su demolición en 1947.

El edificio religioso tenía una cubierta a dos aguas y una fachada con elementos neoclasicistas.

Tras su derribo, en las siguientes décadas se construyó aquí la actual lágrima, obra atribuida al arquitecto municipal Santiago Rey Pedreira. La intención era usar la parte superior como palco de música y destinar la inferior a comercios. Dos de ellos son un puesto de pollos asados y una clínica de podología, ambos instalados aquí desde hace más de 20 años, en un puesto que ahora deberán dejar.