Denuncian el aumento de robos en taxis de A Coruña: "Se están convirtiendo en un blanco"

Robo en el interior de un taxi en A Coruña. Cedida

El pasado domingo de madrugada Any Voinea sufrió un robo en su taxi cuando estaba aparcado. No es el primero. Los taxistas denuncian un aumento en este tipo de delitos. "Se llevan lo que encuentran. Les vale todo. Yo sufrí dos robos en seis meses", cuenta esta taxista afectada.

En su caso, el robo se produjo cuando tenía su vehículo aparcado en un garaje de Vioño.

El suceso, que captó su cámara de vigilancia, se produjo el domingo de madrugada, pasadas las 05:00 horas.

En el vídeo se puede ver cómo un hombre rompe golpeando una de las ventanillas del coche, la del lado del conductor, separándola por completo. La rotura de la ventanilla activó la alarma de seguridad, pero el ruido no disuadió al hombre.

Imagen del taxi con la ventanilla rota tras el robo. Cedida

Accediendo ya al interior, que inspeccionó con una linterna, el hombre rebuscó en los compartimentos de la parte delantera para sustraer varios objetos. Fuera esperaba una mujer.

Por el procedimiento, estas dos personas son también sospechosas de otros delitos similares.

La taxista señala que este no es el primer robo que sufre y que los enseres que le roban a ella y a sus compañeros aparecen habitualmente en reventa. En su caso, el valor de los objetos robados, que incluyen la recaudación de la semana, aparatos de traducción, el tpv para el cobro con tarjeta o tablets, ascienden a más de 2.000 euros.

Además, el suceso también le costará días de trabajo. "No puedo volver a trabajar porque estoy sin la ventanilla del conductor", explica la taxista indicando que por su modelo de coche, tendrá que acudir a un taller de Santiago. "Estaré dos días mínimo sin trabajar", añade.

Pero su caso no es el único. Otro compañero también sufrió un robo la misma madrugada en la calle Pasteur y otro más fue víctima de otro hurto en el barrio de Os Mallos la pasada noche. Hace unas semanas se produjo otro delito similar en Novo Mesoiro.

Desde la asociación de TeleTaxi, su presidente Ricardo Villamisar añade también que los taxistas asociados han sufrido robos "en garajes y en muchas zonas" de la ciudad.

"Tengas el coche en un garaje o en la calle, es cuestión de suerte que no pase nada. Los taxis se están convirtiendo en un blanco para los robos", indica.

Además de los desperfectos, Villamisar recuerda que "es catastrófico el tener que parar uno o dos días" y que esto repercute también en los seguros que tienen contratados: "Dar un parte así a la compañía de seguros supone un problema más por los precios al ver su póliza incrementada o no renovada por algo que es ajeno a los taxistas".

El presidente de TeleTaxi sitúa el incremento en los robos desde comienzos de este año, siendo "muy frecuente ahora". Por eso, "la preocupación es constante. Hay una inseguridad notable", añade subrayando además un "evidente" aumento necesario en la presencia policial.