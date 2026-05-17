El Concello da Coruña invierte más de 120.000 euros en el transporte de actividades educativas y culturales

El Concello da Coruña invertirá más de 120.000 euros en la contratación del servicio de transporte del alumnado participante en los programas educativos municipales y para las salidas socioculturales por Galicia para mayores de 50 años, organizadas a través de la red de centros cívicos.

El Gobierno municipal promueve a lo largo del año numerosas actividades para todas las edades —muchas de ellas dirigidas al alumnado de los centros públicos de la ciudad— con transporte gratuito gracias a la contratación de este servicio de autobuses, que se está renovando con la licitación en marcha y que tiene un plazo de ejecución de un año.

Este servicio, indicó el concejal de Educación, Formación e Innovación Digital, Juan Ignacio Borrego, supone una importante ayuda para la educación pública, teniendo en cuenta —recordó— que el apoyo del Concello es fundamental en los centros de primaria de la ciudad, que carecerían de todo tipo de actividades y servicios sin ese respaldo municipal debido a la falta de aportaciones de la Xunta, pese a que esta tiene las competencias plenas en educación.

En cuanto a las salidas por Galicia, el Concello organiza una programación de excursiones culturales vinculadas a la red municipal de centros cívicos. Este año, la iniciativa contó con un total de 1.080 plazas gratuitas destinadas a personas mayores de 50 años. Incluyó dos rutas diferentes —Baiona-Pontevedra y Lugo-Portomarín—, que durante los meses de abril y mayo permitieron acercar a las personas participantes a diferentes espacios de interés cultural y patrimonial de Galicia.

"Dotar de recursos públicos estas iniciativas es fundamental para mantener la calidad de nuestro programa, que permite a cientos de personas acceder a actividades culturales y conocer mejor Galicia de forma gratuita. El compromiso del Gobierno local es potenciar este tipo de ocio cultural accesible e inclusivo con todas las personas y con los medios a su alcance", señaló Juan Ignacio Borrego.