Cementerio de San Amaro de A Coruña.

Cementerio de San Amaro de A Coruña. Turismo de A Coruña

Ofrecido por:

A Coruña

La esquela que ha hecho reír a A Coruña: "No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida"

El mensaje está situado entre la lista de miembros de la familia y los datos para recibir duelo por el fallecimiento

Te puede interesar: La esquela de una coruñesa se hace viral por incluir a su bisnieto-gato entre sus seres queridos

Publicada

Una familia de A Coruña no tendrá que preocuparse por el reparto de la herencia de un familiar fallecido en estos días. O al menos, ese es el mensaje claro que les ha dejado el finado en su propia esquela, y que ha sido replicada esta mañana en redes sociales.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 12.08.24.jpeg

"No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida. Un saludo desde Montealto con amor, nenos!" refleja el citado anuncio de la defunción ayer a los 73 años de José Ramón Pose Garrido, con un claro tono humorístico que rompe el estereotipo del dolor en un momento de pérdida de un ser querido .

El entierro tendrá lugar mañana martes 12 de mayo en el cementerio de San Amaro, tras ser velado a lo largo del día de hoy en Servisa. Seguro que este mensaje será parte de la conversación durante el día.