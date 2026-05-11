La esquela que ha hecho reír a A Coruña: "No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida"

Una familia de A Coruña no tendrá que preocuparse por el reparto de la herencia de un familiar fallecido en estos días. O al menos, ese es el mensaje claro que les ha dejado el finado en su propia esquela, y que ha sido replicada esta mañana en redes sociales.

"No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida. Un saludo desde Montealto con amor, nenos!" refleja el citado anuncio de la defunción ayer a los 73 años de José Ramón Pose Garrido, con un claro tono humorístico que rompe el estereotipo del dolor en un momento de pérdida de un ser querido .

La gente de Montealto es especialita, incluso en las esquelas. pic.twitter.com/aBpEpsNqdq — Coruñés anónimo 🇪🇸 (@anon_c0r) May 11, 2026

El entierro tendrá lugar mañana martes 12 de mayo en el cementerio de San Amaro, tras ser velado a lo largo del día de hoy en Servisa. Seguro que este mensaje será parte de la conversación durante el día.