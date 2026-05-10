Un incendio en un colchón en la calle Panaderas, en A Coruña, moviliza a los bomberos

Un vehículo de Bomberos en A Coruña Quincemil.

Los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir en la mañana de este domingo en un incendio registrado en una vivienda de la calle Panaderas, en A Coruña.

El aviso se produjo sobre las 08:59 horas por el fuego originado en un colchón. Según informan los bomberos, a su llegada efectivos del 092 ya habían desalojado la vivienda y confinado el incendio.

Los servicios de emergencias extinguieron las llamas utilizando agua y un extintor y posteriormente realizaron labores de ventilación en el inmueble afectado.

Los ocupantes de la vivienda fueron atendidos in situ por el 061, aunque finalmente no fue necesario su traslado a un centro médico.

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos y nueve bomberos.