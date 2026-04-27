Cambre (A Coruña) abordará en su próximo pleno la gestión de la Rede Cultural

El Concello de Cambre llevará al próximo pleno municipal una propuesta de solución a la gestión de la Rede Cultural. El gobierno local defenderá el abono de las facturas pendientes a artistas, compañías y proveedores.

En un comunicado, el Concello denuncia que el anterior ejecutivo, de Unión por Cambre, "solicitou a programación cultural e iniciou actuacións sen deixar completada a tramitación administrativa necesaria para garantir os pagamentos".

La participación de Cambre en la Rede Cultural 2025 se solicitó el 1 de abril del año pasado e incluía una programación de 30 espectáculos, aunque no se habían completado los trámites administrativos para garantizar la cobertura económica del mismo. El origen del problema, explica ahora el gobierno local, está en la falta de solicitud en tiempo y forma de la Retención de Crédito y la inexistencia del correspondiente expediente interno en el que debía constar la propuesta administrativa, los informes y la aprobación previa de las actuaciones.

"O informe complementario conclúe que a tramitación necesaria non se realizou en ningún momento previo ao inicio das actuacións de 2025", sostiene el Concello de Cambre.

Ante esta "falta de planificación e control", Intervención formuló reparos suspensivos sobre facturas de hasta 34.567 euros relativas a actuaciones culturales no pagadas.

Así, en el próximo pleno, la alcaldesa Diana Piñeiro defenderá una solución para el pago de estas facturas considerando que "a prioridade deste Goberno é pagar canto antes a quen xa prestou un servizo ao Concello".

Paralelamente, el Concello ya presentó la solicitud para estar en la Rede Cultural 2026 el pasado mes de marzo formalizando la retención de crédito por 71.050,54 euros, lo que señalan como ejemplo de que "con previsión, responsabilidade e rigor administrativo pódese compatibilizar unha ampla programación cultural co cumprimento da legalidade e coa seguridade para provedores e artistas".