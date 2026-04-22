A Coruña avanza en las obras complementarias al entorno de la nueva estación intermodal

El Concello de A Coruña ha aprobado este miércoles en una reunión de la Xunta de Goberno Local las obras en la avenida do Ferrocarril, que complementan las actuaciones relativas al entorno de la nueva estación intermodal de la ciudad.

El proyecto de urbanización de la avenida del Ferrocarril entre ronda de Outeiro y General Rubín cuenta con un plan de ejecución de 10 meses e incrementa su presupuesto para el 2027 en 101.746,77 euros, actualizando el importe total del proyecto de mejora de la conectividad peatonal hasta los 1.499.994,15 euros.

En una rueda de prensa posterior, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, indicó que esta intervención "completa a humanización da mellora dos Mallos e a súa contorna" revitalizando "un dos barrios máis emblemáticos dacidade" con unas actuaciones que complementan la estación intermodal. La previsión es que esta esté lista para finales de este mismo año.

Las obras licitadas en la avenida do Ferrocarril se terminarán en 2027 y forman parte del proyecto de la Ronda dos barrios. Estas contemplan la reorganización de la intersección entre esta avenida y la ronda de Outeiro para optimizar la zona, con el objetivo de incrementar la seguridad viaria y la fluidez del tráfico rodado, integrando todo ello con los accesos a la nueva estación.

Entre otras actuaciones, aquí se implementará un nuevo recorrido del carril bici ya que la nueva estación intermodal también contará con una estación de BiciCoruña. En la intersección con la calle General Rubín se colocará una nueva glorieta para realizar cambios de sentido y facilitar la incorporación desde el aparcamiento subterráneo de la nueva estación. Al conectarse con la salida de coches desde la estación, estos se podrán incorporar en ambos sentidos a la ronda de Outeiro. Además, habrá una dársena para autobuses interurbanos en el ramal de acceso desde Alfonso Molina.