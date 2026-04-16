El PP reclama redactar una nueva ordenanza de terrazas para A Coruña con "diálogo" con el sector

El PP, único grupo municipal que se opuso en el Pleno a la aprobación inicial de la ordenanza de terrazas, se suma a los colectivos que han alegado a la norma solicitando su retirada. Reclama redactar un nuevo texto "dialogado y consensuado con los sectores afectados".

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, negocios de la plaza de María Pita de forma particular, la Asociación para la Defensa de la Hostelería de A Coruña y colectivos vecinales del centro de la ciudad y de la zona del Orzán y Pescadería también han presentado alegaciones con las que demandan cambios o correcciones en la propuesta de ordenanza municipal.

El grupo del PP recalca en una nota que la "falta de diálogo" con el sector hostelero ha dado lugar a una ordenanza "viciada" y "sin criterio ni acuerdo" con los profesionales, aspecto que criticó también el BNG en el Pleno de febrero en el que apoyó la propuesta.

Para los populares, el texto normativo "no plantea ninguna solución a la convivencia ciudadana" y "deja muchas puertas abiertas a la interpretación subjetiva". También denuncia que su aplicación puede causar "problemas de accesibilidad para los viandantes".

Mesa de terrazas

El PP propone crear una mesa municipal de terrazas antes de la redacción definitiva de la norma para que tengan participación representantes de todos los sectores afectados, además de los grupos políticos. "Para redactar un documento de todos y para todos, claro, seguro, factible y eficaz", demanda el portavoz popular, Miguel Lorenzo.

Otros afectados que han alegado a la ordenanza dudan de la seguridad de los diseños de terraza propuestos, como los específicos para la plaza de María Pita. Vecinos del Orzán denuncian incumplimientos legales y admiten dudas por las dimensiones de las terrazas en la vía pública.

El plazo de alegaciones terminó este lunes. Ahora serán estudiadas y respondidas por el Gobierno local, que posteriormente tendrá que llevar la ordenanza, con o sin modificaciones, a otro Pleno para que se someta a la votación para su aprobación definitiva.