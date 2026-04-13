A Coruña afronta cortes de tráfico por la contrarreloj de O Gran Camiño: así se reorganiza el tráfico

El entorno de la Torre de Hércules en A Coruña.

A Coruña se prepara para una jornada de importantes cambios en la movilidad este martes, 14 de abril, con motivo de la salida de O Gran Camiño.

La prueba, una contrarreloj con inicio y final en la Torre de Hércules, recorrerá el frente marítimo y obligará a cerrar al tráfico numerosas vías clave de la ciudad, especialmente entre las 11:00 y las 18:00 horas.

El recorrido partirá desde el entorno del faro y avanzará por todo el Paseo Marítimo en dirección a Riazor, enlazando posteriormente con Labañou, Los Rosales y O Portiño antes de regresar al punto inicial.

Este trazado conllevará restricciones en calles principales y en múltiples accesos secundarios que conectan con el litoral.

Afecciones al primer sector

En el primer tramo, entre la Torre de Hércules y Riazor, quedará completamente cerrado el Paseo Marítimo en todo su recorrido, lo que afectará directamente a la circulación desde la rotonda del faro hasta O Portiño.

Además, se cortarán accesos habituales como Curros Enríquez hacia el Paseo, la calle Sol a la altura de Salesianos, la calle Hospital en María Auxiliadora o la calle Alta en su enlace con el litoral.

También habrá desvíos en Regidor Somoza hacia Comandante Fontanes, en Calvo Sotelo a la altura de Alfredo Vicenti y en la avenida de La Habana, que redirigirá el tráfico hacia vías interiores.

En esta zona, los vehículos no podrán acceder al Paseo Marítimo desde zonas como As Lagoas, Orzán o Ciudad Jardín, por lo que deberán utilizar itinerarios alternativos como la avenida de Hércules o las rondas.

En puntos como la Domus o Zalaeta, el tráfico será desviado hacia calles como Albert Camus, Campo de Marte o la calle de la Torre. Tampoco se permitirá circular hacia Barrié de la Maza en algunos tramos, lo que obligará a reorganizar los trayectos habituales en el centro.

Segundo sector

El segundo sector, que abarca el entorno de Labañou y San Roque de Afuera, también sufrirá cortes relevantes. El Paseo Marítimo volverá a estar cerrado en su totalidad y se verán afectados viales como el Paseo de Ronda en la zona de Almirante Cadarso, Mister Archer Milton Huntington, Torrente Ballester o la calle Honduras en su conexión con Paraguay.

Además, la Ronda de Outeiro quedará interrumpida en el tramo entre Labañou y Los Rosales, obligando a desviar la circulación hacia la avenida de Gran Canaria y otras vías alternativas.

En este ámbito, los accesos hacia el litoral desde el entorno del estadio de Riazor o la zona de Náutica estarán limitados, con desvíos hacia Manuel Murguía, Julio Rodríguez Yordi o Marqués de Cacalcanti.

El tercer sector, en Os Rosales, prácticamente aislado

El barrio de Os Rosales quedará parcialmente aislado, con entradas y salidas muy controladas a través de puntos específicos como Emilio González López o la glorieta de Labañou.

Precisamente en Os Rosales y O Portiño, tercer sector del dispositivo, las restricciones serán especialmente intensas. Se cortarán calles como Manuel Azaña en sentido de entrada, Emilio González López, Simón Bolívar o Carmen Rodríguez-Losada Trulock, además de la carretera de los Fuertes y toda la vía de O Portiño.

El propio Paseo Marítimo entre Labañou y O Portiño permanecerá cerrado, impidiendo cualquier conexión directa.

En estas zonas, no se permitirá ni acceder ni salir en coche durante varias horas en áreas como O Portiño o el entorno de la depuradora de Bens, mientras que en Los Rosales solo se podrá circular por itinerarios muy concretos y regulados, con salidas canalizadas hacia la Ronda de Outeiro o la avenida de Gran Canaria.

Limitaciones de estacionamiento

A todas estas restricciones se suman las limitaciones de estacionamiento. Desde el lunes ya se prohibirá aparcar en puntos como el entorno de la Torre de Hércules o tramos del Paseo Marítimo, y el martes la restricción se extenderá a prácticamente todo el recorrido, incluyendo zonas de As Lagoas, Labañou o Los Rosales.

Además, los vehículos estacionados dentro del circuito no podrán moverse durante el horario de los cortes, al igual que los garajes situados en las calles afectadas.

Afectado el transporte público

El transporte público urbano también se verá alterado. Líneas como la 3, 3A, 7, 11, 12 y 14 modificarán sus recorridos, evitando el Paseo Marítimo y Los Rosales y estableciendo desvíos por calles como Alfredo Vicenti, San Andrés o la avenida de Gran Canaria. Algunas cabeceras cambiarán de ubicación y se habilitarán paradas provisionales en puntos estratégicos.