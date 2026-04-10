La policía vigila el bajo okupa de Alcalde Lens, en A Coruña, mientras se vacía su interior

La situación en el bajo del número 16 de la calle Alcalde Lens, en A Coruña, se mantiene bajo control tras el operativo policial de este jueves. Según han confirmado fuentes del Concello de A Coruña, todos los ocupantes han abandonado el local y la zona permanece vigilada mientras se adoptan medidas para asegurar el inmueble.

En estos momentos, varios operarios se encuentran vaciando el local, retirando enseres y material del interior tras el desalojo. La actuación forma parte del proceso para asegurar el inmueble y evitar que vuelva a ser ocupado o utilizado como punto conflictivo en el barrio.

Pendiente de asegurar el local

Desde el Concello señalan que el siguiente paso será cerrar el bajo para impedir nuevos accesos, aunque las actuaciones concretas dependerán de la propiedad.

Entre las opciones que se barajan está la instalación de algún tipo de puerta de seguridad, una medida habitual en este tipo de intervenciones para evitar nuevas ocupaciones o usos irregulares del espacio.

Un punto conflictivo en el barrio

El bajo, un antiguo estudio de tatuajes, era conocido entre los vecinos por su uso como punto de consumo y posible venta de droga, una situación que había generado preocupación en la zona en los últimos meses.

El operativo de este jueves se saldó con la detención de un hombre que se encontraba en busca y captura, tras una intervención de la Policía Local en el interior del local.

Con el inmueble ya desalojado, el objetivo ahora es evitar que vuelva a convertirse en un foco conflictivo, mientras se resuelve su situación definitiva.