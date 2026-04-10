Arteixo (A Coruña) formaliza la entrega del nuevo parque de bomberos en el polígono de Morás

El presidente de la Diputación de A Coruña y presidente del Consorcio Contra Incendios de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, oficializaron este viernes, 10 de abril, la entrega de las obras del nuevo parque comarcal de bomberos situado en el polígono de Morás, que reforzará la seguridad de 135.000 vecinos de la comarca coruñesa.

El traslado desde la antigua base de Sabón hacia estas nuevas instalaciones se completará en los próximos dos meses, con una inversión de 1,3 millones de euros y un acceso directo a las vías de alta capacidad. El servicio contará con un incremento de personal hasta alcanzar los 25 efectivos, frente a los 18 actuales gracias al proceso de oposiciones en marcha, convirtiéndose en la base operativa con más medios humanos de toda la red provincial.

El nuevo complejo se sitúa en una parcela estratégica de 4.000 metros cuadrados cedida por el Concello de Arteixo en la avenida Pedra Áceda, una ubicación que garantiza una conexión inmediata con la autovía A-6 y la autopista AG-55. Esta mejora geográfica resulta fundamental para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias no solo en Arteixo, sino también en los municipios de Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros, que forman un entorno demográfico en plena expansión con cerca de 135.000 habitantes.

El proyecto, validado por los técnicos del Consorcio, destaca por una distribución funcional que incluye amplias cocheras para la flota, centro de control, áreas de formación, gimnasio, zonas de descontaminación y espacios de descanso.

Durante el acto, Formoso aseguró que un nodo industrial y demográfico tan relevante como el de Morás y Arteixo merecía unas instalaciones "de una calidad de lujo" y recordó que el éxito de esta obra es el resultado directo de la colaboración institucional.

Según el presidente de la Diputación, el mensaje que se lanza hoy a la ciudadanía es que "trabajando juntos entre administraciones" se pueden lograr resultados excepcionales en tiempo récord, priorizando siempre el interés general de los vecinos.

Por su parte, el regidor celebró la culminación de este proyecto en el que las tres administraciones implicadas llevan trabajando desde hace tiempo y reconoció que la vida útil de las anteriores instalaciones de Sabón ya se consideraba agotada. El primer edil arteixán hizo hincapié en que estas nuevas dependencias permitirán a los profesionales "llegar antes a los incidentes" gracias a sus excelentes comunicaciones, recordando que "acelerar los tiempos significa extinguir antes los incendios".

En un gesto de distensión política, Calvelo agradeció personalmente a González Formoso su voluntad para reconducir un proceso que "tuvo unos inicios complicados”, llegando a pedir disculpas públicamente por la tensión pasada y poniendo este acuerdo como "ejemplo de algo que empezó mal y pudo reconducirse por el bien común".

Al acto, también, asistieron el diputado de Economía y Hacienda, José Ramón Rioboo, el director general de Emergencias, Santiago Villanueva, y el gerente del Consorcio Provincial Contra Incendios, José Luis Barca.