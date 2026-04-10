La alcaldesa de A Coruña defiende la situación financiera del Concello y el BNG habla de "creba de confianza"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido este viernes la situación financiera en la que se encuentra el Concello. "La situación financiera es positiva", aseguraba. Esta semana el Partido Popular le pedía explicaciones, tras conocer que se había cerrado el ejercicio de 2025 con un remanente de tesorería para gastos generales negativo de 9.665.376,63 euros, un cambio radical respecto al remanente positivo de 18,97 millones registrado en 2024.

"Quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque más allá de esas opiniones catastrofistas y ese uso torticero que se hace de las de las cifras, quiero decir que la situación financiera del Ayuntamiento es positiva", señalaba en declaraciones a los medios de comunicación.

En esta línea, la regidora insistió en la importancia de no confundir la liquidación presupuestaria con la situación financiera estructural del Ayuntamiento: "Son dos cosas diferentes". Para ello, puso el foco en varios indicadores.

"Nuestro porcentaje de deuda es del 15,9%, tres veces menos que el que tenía el Partido Popular cuando gobernó la ciudad durante esos cuatro años", señaló. También destacó que el Concello lleva seis meses consecutivos por debajo de los 30 días en el periodo medio de pago a proveedores, cumpliendo así con la ley e incluso reduciéndolo hasta menos de 25 días. "Un ayuntamiento en quiebra no podría hacer eso", subrayó.

"Las inversiones y prestación de servicios están garantizadas"

"Otra cosa es la situación financiera del Concello, que es solvente, no hay ningún tipo de intervención. Están garantizadas las inversiones y la prestación de servicios públicos", dijo. En este sentido, la regidora lanzó un mensaje a los grupos de la oposición para que no hagan "demagogia" y que "no utilicen torticeramente" las cifras para enviar mensajes que confundan a los ciudadanos.

En cuanto a las últimas declaraciones del BNG de A Coruña sobre una supuesta ruptura de confianza en el Gobierno local, la alcaldesa afirmó: "Más que sentimiento lo llamaría campaña, porque tanto el BNG como el Partido Popular, a un año de las elecciones municipales, han entrado en campaña".

La regidora insistió en que prueba de ello son sus declaraciones y el elevado nivel de demagogia."Es comprensible en el momento en el que estamos, porque cada vez las campañas empiezan antes. Esta ha empezado el año anterior, y supongo que lo que se busca es esa confrontación, esos mensajes catastrofistas y tratar de abrirse un hueco en el electorado", concluyó.

El BNG confirma una "creba de confianza" en el Gobierno local

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Jorquera, ha instado al Gobierno local a detallar cómo piensa resolver el desfase de las cuentas de 2025. "De como se resolva esta situación vai depender que deamos por roto ou non o acordo orzamentario", advirtió en declaraciones a los medios.

La formación exige al ejecutivo local que "aclare con todo detalle" su propuesta y que no se limite a restar importancia al asunto. Reclaman que se ponga sobre la mesa una solución concreta que tendrá que negociar con la formación nacionalista si quiere sacarla adelante, recordando que "quen ten que mover ficha é o Goberno local".

Además, advierten de que no aceptarán recortes en inversiones de barrios, servicios públicos o convenios sociales, que consideran "liñas vermellas", y critican que el ejecutivo no advirtiera de esta situación durante la negociación de los presupuestos de 2026, algo que, a su juicio, podría suponer una "creba de confianza".

El PP exige conocer el informe del interventor de la Liquidación de 2025

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, exigió este viernes en rueda de prensa conocer el informe del interventor de la Liquidación 2025. "Exigimos conocer el informe porque el agujero económico podría impedir solicitar los 40 millones de euros del préstamo para inversiones de este año, además de los recortes necesarios para compensar el déficit", indicó.

El portavoz popular señalaba que se "sabe que el ejercicio se cerró con un remanente negativo de -9,66 millones de euros y que esto implicará recortes, pero se desconoce el informe del interventor de estabilidad presupuestaria que acompaña a la liquidación sobre el incumplimiento de la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria. Si no se cumplen, no podrían pedir el préstamo de 40 millones de euros para inversiones, de un total de 46 millones del capítulo".