El BNG elige a Carlos López Cotelo como candidato a la alcaldía de Arteixo (A Coruña)

El Bloque Nacionalista Galego ha designado a Carlos López Cotelo como su cabeza de lista para las elecciones municipales de 2027 en Arteixo, en A Coruña, tras un proceso interno que concluyó con el respaldo unánime de la militancia en la asamblea local.

La formación nacionalista subraya que la elección se realizó conforme a los plazos y procedimientos establecidos en sus estatutos, destacando además la trayectoria de Cotelo dentro del partido.

A pesar de su juventud, remarcan que cuenta con una larga vinculación y compromiso con el BNG, donde ha desarrollado su actividad política durante años. Procede de Galiza Nova, la organización juvenil de la entidad.

El nombramiento será presentado públicamente este miércoles, 8 de abril, en un desayuno informativo organizado por el BNG de Arteixo en su sede, un acto en el que se espera que el candidato exponga las primeras líneas de su proyecto político para el municipio.

En los anteriores comicios ocupó el puesto 23 de la lista, donde se integraron su hermana, Tamara López Cotelo, en el número 11 y su padre, Juan Carlos López, en el número 4.

Una corporación dominada por el PP

En cuanto a la composición actual del Ayuntamiento, el PP mantiene una amplia mayoría con 14 concejales, seguido del PSOE con 4 ediles y el propio BNG con 2 representantes. La corporación se completa con una concejala no adscrita procedente de Alternativa dos Veciños, configurando un escenario político claramente dominado por los populares en el municipio.

En A Coruña será Avia Veira

El BNG sigue desvelando sus candidatos a las diferentes alcaldías. En días pasados, la formación frentista ya anunció la elección de Avia Veira para el primer puesto de la lista en A Coruña, relevando a Francisco Jorquera.