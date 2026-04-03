La temperatura sube en A Coruña para este fin de semana

El tiempo sonríe a A Coruña para este puente de Semana Santa. Después de un Jueves y un Viernes Santo en el que el sol está siendo protagonista, las temperaturas empezarán a subir de cara al fin de semana.

Las máximas serán especialmente altas este sábado, para cuando se esperan unos 22 grados en la ciudad herculina de acuerdo con la predicción de MeteoGalicia. La de mañana será una jornada de cielos despejados que únicamente contarán con momentos puntuales de nubes altas.

El buen tiempo animará seguro a disfrutar de las terrazas e incluso las playas, aunque el valor del termómetro no será necesariamente sinónimo de una jornada calurosa. Los momentos de más calor se concentrarán entre las 13:00 y las 15:00 horas, mientras que durante el resto del día la temperatura irá variando, pudiendo bajar hasta los 7 grados de mínima. Para por la noche se espera una temperatura de en torno a los 12 grados.

El domingo también será un día primaveral, en el que las mínimas aumentarán hasta los 8 grados y las máximas descenderán hasta los 18 grados. De todas formas, comenzará a adivinarse la presencia de nubes en el cielo coruñés, que dejarán una mañana y una tarde de nubes y claros. En las horas centrales del día el cielo estará probablemente despejado, coincidiendo con los momentos de más calor como broche final a la Semana Santa.

Para la próxima semana, el tiempo será especialmente cambiante. Mientras que el lunes será un día de cielos despejados y máximas veraniegas, que podrán alcanzar los 27 grados, el martes habrá que cambiar las gafas de sol por los paraguas, ya que la lluvia regresará con un 90% de probabilidad de precipitaciones. Esa será la tendencia durante el resto de la semana, con días de cielos nublados y lluvias ocasionales.