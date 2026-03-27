Cuenta atrás para el derribo del viaducto del hospital de A Coruña: arrancará el próximo lunes

El viaducto de acceso al CHUAC este viernes, antes del derribo que comenzará el 30 de marzo. Quincemil

El próximo lunes 30 de marzo, a las 0:00 horas, dará comienzo el derribo del viaducto del CHUAC dentro de las actuaciones para la construcción del nuevo hospital. Serán tres días de trabajos en la estructura que pasa por encima de la avenida da Pasaxe y que obligarán a realizar cambios en la circulación.

Hasta la medianoche del miércoles 1 de abril, si ningún imprevisto demora los trabajos, el tráfico en la zona sufrirá modificaciones.

El corte de este tramo obligará a coger itinerarios alternativos para ir al hospital. Desde A Pasaxe o desde la AP-9, el recorrido recomendado pasa por Alfonso Molina hasta la salida hacia el puerto, llegando a la glorieta de Casablanca para ir, desde ahí, al hospital.

En caso de ir desde el centro de la ciudad, por la Casa do Mar, se podrá circular por la avenida da Pasaxe hasta la glorieta de Os Castros o por la carretera del puerto. Desde Carballo, el camino por la AG-55 se mantendrá igual.

Los desvíos comenzarán en la noche del domingo junto a la Casa do Mar, Os Castros, la AC-10 y la avenida da Pasaxe.

Por otra parte, estas obras mantendrán cortada la entrada a As Xubias cerca del pazo de Guyatt, por lo que solamente se podrá acceder desde el Materno Infantil. Como se trata de una carretera de sentido único, en varios puntos se han instalado ya semáforos para regular la circulación.

Este cierre se extenderá más allá del derribo del viaducto y tendrá una duración aproximada de un mes. Durante la construcción del nuevo viaducto esta zona también se verá afectada, aunque de manera puntual.

Cortes de tráfico en la avenida da Pasaxe. Xunta de Galicia

Este viernes comenzaron ya algunos de los trabajos previos a la demolición, días después de que arrancasen las actuaciones en la zona con el derribo de la mediana el pasado lunes a la altura del tanatorio o la tala y poda de arbolado en la zona de As Xubias.

Nuevo acceso al CHUAC

También está ya en funcionamiento una nueva glorieta, ubicada entre la avenida de Lamadosa y la calle Lugar de Curramontes, que ahora funciona en doble sentido. Durante los tres días de corte en la avenida da Pasaxe, los vehículos particulares podrán circular desde la AC-10 hacia Lamadosa por un tramo que de manera habitual está reservado a las ambulancias.

El objetivo de estas modificaciones es el de facilitar la salida hacia el centro de la ciudad. Se podrá ir tanto por el parque de Eirís hacia la glorieta de Casablanca o por la avenida de Lamadosa hacia la avenida de Monelos.

Vías de acceso al CHUAC durante la construcción del nuevo viaducto. Xunta de Galicia

Durante estos días, la Xunta está llevando a cabo una campaña para informar de todos los cambios en la circulación, incluyendo el reparto de unos 4.000 folletos en los centros de salud del área sanitaria y entre el personal del hospital.