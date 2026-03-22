A Coruña vive un "incendio fake": movilizan a los bomberos por un reflejo del sol

Parque de bomberos de A Coruña. Concello de A Coruña.

Un llamativo episodio registrado en la tarde de este sábado en A Coruña provocó la activación de los servicios de emergencia tras un aviso por un posible incendio que, finalmente, no llegó a existir.

El suceso, que ya circula como un incendio fake en la ciudad, tuvo su origen en un efecto óptico que simulaba llamas en un edificio.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19:30 horas, cuando un viandante que se encontraba en la zona de Federico Tapia alertó de la presencia de lo que parecía un fuego en la parte alta de una torre de viviendas situada en la calle Costa Rica.

Desde su posición, la imagen resultaba clara: un reflejo en una ventana daba la impresión de que el último piso estaba ardiendo, lo que generó preocupación inmediata.

Tras recibir el aviso, se procedió a la comprobación de la situación, confirmándose poco después que no existía ningún incendio en el inmueble.

El supuesto fuego no era más que un reflejo de luz, probablemente del sol, que incidía sobre el cristal creando un efecto visual muy realista.

A pesar de tratarse de una falsa alarma, el incidente obligó a movilizar recursos y puso en evidencia cómo determinadas condiciones de luz pueden generar confusión y activar protocolos de emergencia ante la posibilidad de un riesgo real.