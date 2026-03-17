O Ventorrillo llora la muerte del operario en un instituto de A Coruña: "Todo el mundo tenía una buena palabra"

El barrio de O Ventorrillo, en A Coruña, llora y despide a uno de los suyos. Fernando perdió ayer la vida, a causa de un accidente laboral tras caerse un tejado del IES Agra do Orzán, en la calle Alcalde Liaño Flores, mientras realizaba tareas de mantenimiento y limpieza.

Aníbal Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos de O Ventorrillo, recordó a Fernando como un vecino muy querido y cercano en el barrio, alguien que, pese a su juventud, se había ganado el respeto y el cariño de quienes lo trataban a diario.

Según explicó, era un gran profesional y una persona muy accesible, muy conocida en la zona tanto por su trabajo como por la relación cotidiana que mantenía con los vecinos.

Rodríguez subrayó también que Fernando y su familia formaban parte de la vida habitual del barrio, recordando especialmente a su mujer, Eugenia, conocida por su negocio de arreglos de ropa.

"Eran personas muy cercanas, muy tratables, de las que todo el mundo tenía una buena palabra", apuntó.

No se lo creía

El presidente vecinal relató además un episodio que refleja hasta qué punto la noticia de su fallecimiento resultó inesperada. "Para nosotros fue un golpe muy duro. El mismo día que falleció, a primera hora de la mañana, me había enviado por WhatsApp una factura por un trabajo de fontanería que había hecho para la asociación días antes", explicó.

"Cuando nos dijeron que había muerto, no nos cuadraba. Miré el móvil y efectivamente nos la había mandado esa misma mañana", recuerda apenado.

Desde la asociación de vecinos quisieron trasladar sus condolencias tanto a la familia como a la comunidad educativa del Agra, muy afectada por la pérdida.

"En nombre de toda la directiva queremos enviar un abrazo muy fuerte a toda su familia y especialmente a Eugenia. Estamos muy apenados. No es el final que merece una persona tan buena como Fernando", concluyó.

"Una excelente persona"

"Fue un gran profesional como fontanero, pero sobre todo una excelente persona, siempre cercana, amable y dispuesta a ayudar", explicó la Asociación de Vecinos en una publicación en sus redes sociales.

Del mismo modo, la entidad mandó un abrazo muy fuerte "a toda su familia, y en especial a Eugenia, su esposa" que regenta la tienda de arreglos de ropa Remates, situada en Monasterio de Caaveiro.