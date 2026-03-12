Rueda, ante el fallo del Pazo de Meirás: "Si hay consecuencia indemnizatoria, habrá que acatarla"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. David Cabezón - Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado, después de trascender que el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y que los herederos de Francisco Franco tienen derecho a indemnización cuando lo devuelvan, que "si hay una consecuencia indemnizatoria, habrá que acatarla", con independencia de que "guste o no" que la Justicia determine que debe haberla.

Lo ha manifestado en la misma jornada en la que se ha hecho público que el TS confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco.

Así lo ha comunicado la Sala de lo Civil del TS en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que considera --por unanimidad-- que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración.

Por tanto, continúa el Supremo, no ha transcurrido el plazo legal de 30 años para adquirir la propiedad por esta vía. Además, el TS considera que no concurren los requisitos para que pudiera apreciarse que hubiera una desafectación táctica que despojara al inmueble de ese carácter de bien de dominio público.

Asimismo, el Supremo sostiene que en la demanda se indicó expresamente que la familia Franco fuera poseedora de buena fe del Pazo, por lo que debían ser indemnizados en cuanto devolvieran el inmueble.

Así las cosas, la Sala manifiesta que, si en la demanda se mantuvo de manera clara y expresa esta postura, no se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos, puesto que los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita.

Preguntado sobre la sentencia y la cuestión de la indemnización, Rueda ha evitado profundizar en la valoración porque todavía no la conocía --estaba en un acto en Santiago cuando trascendió--, aunque ha celebrado que la Justicia sea "clara" y ha incidido en que tocará actuar según determina. "Y si hay alguna consecuencia indemnizatoria, pues habrá que acatarla nos guste o no", ha zanjado.

Petición al Gobierno

Fuentes de la Consellería de Cultura consultadas por Europa Press han ratificado que la Xunta "respeta" la sentencia y celebra que el Pazo de Meirás vaya a permanecer en el patrimonio público.

Eso sí, remarca que espera que ahora que finaliza el proceso judicial, el Gobierno central, "propietario del inmueble", recupere "cuanto antes" las visitas públicas, "siendo también esta Administración la que debe hacerse cargo de cualquier indemnización".

Abrir todo el pazo

A su vez, también en un acto público, el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, se ha congratulado de la decisión del Tribunal Supremo y ha animado al Gobierno central a que "abra y permita" que la ciudadanía pueda visitar el pazo en su extensión y no únicamente en una parte, como se hizo durante estos últimos cinco años.

"Además, el pazo cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) y, por lo tanto, tiene la obligación de abrir a la ciudadanía en el horario marcado por la ley", ha remarcado Lorenzo en un acto en la Cidade da Cultura.