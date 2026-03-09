Los taxistas de A Coruña, ante la subida del combustible: "Estamos haciendo más horas para que compense"

La subida de precio del combustible ha sacudido a todos los sectores de la sociedad. Entre ellos está un servicio público como es el taxi, que depende directamente del combustible y de su precio para poder trabajar. Con tarifas reguladas que no pueden modificar y con un alza de los costes, los beneficios se ven reducidos ante esta situación.

"Influye de una forma directa en los beneficios. Vamos cada tres o cuatro días a llenar el depósito y estamos con 30 y 40 céntimos de subida", explica el presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, en conversación con Quincemil.

Las soluciones pasan por dos vías. La que depende de ellos es aumentar la jornada. "Estamos aumentando el número de horas trabajadas para que te compense más", dice, pero aun así, reclama la intervención de las autoridades para frenar esta dinámica alcista que no recuerda ni con la guerra de Ucrania.

"En ese momento, lo llegamos a ver a 1,60 y un poco más, pero no los valores que hay ahora", recuerda.

Radiotaxi reconoce que les afecta muchísimo

Radiotaxi también ha notado este aumento del coste del combustible en sus asociados. "Nos afecta muchísimo, porque reduce el beneficio, y nos come una parte del trabajo. Tenemos tarifas reguladas y a nosotros nos cuesta más salir a la calle" confirma su presidente, Antonio Vázquez, en conversación con Quincemil.

Para Antonio, las soluciones por desgracia no son sencillas. "Poco y nada podemos hacer, es el coste del combustible. Alguien tiene que hacer algo", dice.