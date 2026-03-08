Mari, vecina de Palavea en A Coruña: "No me imagino sintiéndome tan a gusto en otro sitio"

Mari Fernández ha pasado por muchos lugares a lo largo de su vida, aunque donde más ha vivido es en el barrio de Palavea, en A Coruña. Nació en el municipio coruñés de Carballo y a los 16 años se mudó a Suiza, donde vivió tres años antes de regresar a España y asentarse en la ciudad herculina. A los 23 se casó y se mudó a este distrito junto a su marido, en concreto a los edificios conocidos como grupos de Santa Cristina.

Hoy, 47 años después de mudarse, se considera de Palavea más que de ningún otro lugar. "Aquí está mi casa y formé a mi familia. No me imagino sintiéndome tan a gusto en otro sitio", reconoce a Quincemil.

Cuando llegó, esta coruñesa de adopción recuerda un barrio muy diferente al de la actualidad, integrado por completo en la ciudad: "Apenas había viviendas, estaban los grupos de Santa Cristina y algunas casas unifamiliares en Palavea la Vieja". Durante años, contó con su propia plaza de abastos que, según Mari, fue perdiendopuestos por la jubilación de los placeros y la apertura del Alcampo, que afectó a las ventas y lo acabó llevando al cierre.

Palavea ha crecido en los últimos años, ganando conexiones y servicios. "Lo bonito es que nos conocemos todos, muchos llevamos aquí toda la vida. Es un sitio muy tranquilo para vivir. Empieza a venirse mucha gente joven", reconoce. Lo cierto es que los vecinos juegan con una gran ventaja a su favor: viven en A Coruña y a un paso de Culleredo: "Podemos ir dando un paseo a Vilaboa o en el bus al centro de la ciudad".

Futura biblioteca municipal

El antiguo edificio del mercado será demolido en las próximas semanas para la construcción de una biblioteca municipal, una demanda histórica de los vecinos. "Llevamos tiempo pidiendo tener un lugar donde poder leer y tomar prestados libros, así como poder compartir la experiencia con más gente y utilizar ordenadores. Aunque tenemos el centro cívico, donde se puede consultar la prensa diaria, queremos también la opción de llevarnos los libros a casa", explica Mari.

Además, Mari celebra la vida que le ha dado al barrio la construcción de la pasarela peatonal que une Palavea con Pedralonga desde febrero de 2024. "Hacía mucha falta porque era un peligro para la gente que iba a comprar al Alcampo y cruzaba por la carretera", dice. Además, confiesa que ella y sus amigas, que acostumbran a pasear por la zona, la utilizan como recorrido en los días de sol. "Las vistas desde ella son una maravilla. Ya lo dije cuando la inauguraron: nos van a tener que poner unos bancos", comenta entre risas.

Otra de sus zonas preferidas para caminar es lo que ella denomina como 'El paseo de los bastones', uno de sus imprescindibles en el barrio: "Es un parking que se hizo. Nosotros paseamos por la planta baja, que es todo recto. Lo empecé a llamar así porque muchos mayores aprovechamos para caminar por allí".

La esencia de Palavea sigue viva entre los vecinos de toda la vida como Mari, que transmiten a las nuevas generaciones que llegan a vivir al barrio sus tradiciones y el cariño por este barrio.