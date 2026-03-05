El barrio de Palavea, en A Coruña, conocerá el proyecto de la nueva biblioteca en el segundo trimestre de este año

Edificio del mercado de Palavea, donde también está la sede vecinal de la asociación Os Nosos Lares. Google Maps

El barrio de Palavea estrenará biblioteca en el año 2027 y los trabajos para su construcción comenzarán este mismo año. El pleno municipal, que se está celebrando en María Pita esta mañana, acaba de aprobar de manera unánime el estudio de detalle de la parcela donde se ubicará este centro, donde antes estaba el mercado municipal.

El proyecto para la nueva biblioteca, que contará también con un aula de informática, se dará a conocer en el segundo trimestre de este año, tal y como declaró el portavoz municipal José Lage Tuñas.

Con un presupuesto de 1,2 millones de euros, el portavoz del grupo municipal destacó también acciones previas en este sentido, como la aprobación del cambio de uso en la parcela en junio del 2025 o la licitación la semana pasada de la primera fase de los trabajos, centrados en la demolición del edificio del mercado. Lage destacó además que este proyecto "forma parte dos acordos orzamentarios deste ano e é un dos compromisos do Plan de Barrios 2025-2027".

Una vez finalice la fase de demolición, que se ejecutará "en curto prazo", se licitará la segunda fase, relativa a la construcción del espacio cultural respondiendo así a una "demanda veciñal".

Por parte del BNG, Avia Veira celebró la construcción de un nuevo equipamiento cultural, pero puso el foco en la necesidad de "reforzar o servizo con persoal" y de contar con los trabajadores y las trabajadoras el impulso a esta infraestrutura. "Se terá que inserir na rede municipal de bibliotecas e deberíase falar con ese servizo que vai ter que coordinar todo o que se faga en Palavea", subrayó.

Desde el PP, Antonio Deus criticó que este asunto se organizase desde el departamento de planificación estratégica que, considera, "emponzoña todos los asuntos que trata". Además, el popular aludió a los vecinos del barrio quienes "desconocen el proyecto y la actuación y les sorprende la decisión de no rehabilitar el edificio, que cuenta con un espacio de usos múltiples. Decisiones similares se tomaron en Santa Lucía, donde se mantiene la estructura".

Sobre el personal, el popular criticó que el servicio de las bibliotecas "se está prestando en precario. Hay 69 trabajadoras que no saben que será de su vida".

Aparcamiento

Además, los dos grupos de la oposición hicieron referencia al aparcamiento contemplado en el estudio.

"La necesidad de justificar el no cumplimiento de las plazas de aparcamiento en la parcela obliga a teorizar, proponiendo un aparcamiento subterráneo en una parcela de uso libre público al oeste del barrio, ya utilizada como aparcamiento en superficie", afirmó Deus.

En el BNG, Veira propuso que la obligación de construir un aparcamiento a menos de 200 metros de la biblioteca se aproveche para que este espacio de estacionamiento funcione como aparcamiento público disuasorio, "xa que está cerca da saída e entrada da cidade" conectándose con el transporte público para "impedir a entrada masiva de vehículos na cidade".

Lage, por su parte, recordó que ya hay un aparcamiento disuasorio desde enero del año pasado con 55 plazas en Palavea-Pedralonga aunque reconoció que "isto non impide que se fagan outras actuacións que reforcen ou amplíen" este servicio.

Biblioteca de Novo Mesoiro

También desde el grupo nacionalista, la edil recordó que dentro de los acuerdos para los presupuestos de este año se contemplaba la construcción de una biblioteca en Novo Mesoiro de la cual "non sabemos se hai avances" de un proyecto que "é fundamental sabendo a cantidade de rapazada e a demanda que hai no barrio".

Al respecto, el portavoz municipal afirmó que el Concello "está traballando no proxecto de Novo Mesoiro" y que "esperamos no primeiro trimestre dar información, cando teñamos algo que contar, para non xerar espectativas en prazos temporais".