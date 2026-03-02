Noche con accidentes de tráfico en A Coruña: un motociclista trasladado al CHUAC tras un choque

Dos accidentes de tráfico han tenido lugar esta madrugada en A Coruña, con diferentes consecuencias. El más grave tuvo lugar superada la medianoche, en el cruce entre Juan Flórez y la calle Nicaragua. Por causas desconocidas, un motociclista de 21 años impactó contra un turismo, resultando herido de forma grave.

Debido a ello, fue trasladado por el 061 al CHUAC de A Coruña, para ser tratado de las lesiones producidas en el percance.

A las 7:44, por su parte, un turismo impactó contra un camión en la Avenida da Universidade. A pesar de la hora, no se produjo un gran colapso de tráfico, que pudo circular con normalidad. El conductor del turismo tuvo que ser trasladado a urgencias al presentar dolor en la zona cervical a consecuencia del impacto.