Meteogalicia activa un aviso amarillo en A Coruña por olas de más de cuatro metros este sábado

El servicio de Meteogalicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, mantiene activo para este sábado un aviso amarillo por mar de fondo en la Costa da Morte y en el noroeste de la provincia de A Coruña.

El aviso afecta al mar frente al litoral de estas zonas debido a la previsión de olas del Noroeste que superarán los cuatro metros en mar abierto. Estará vigente desde la medianoche hasta el mediodía del sábado.

Mejora del tiempo a partir del sábado

Según Meteogalicia, tras una jornada del viernes marcada por cielos cubiertos y lluvias —que se irán transformando en chubascos dispersos a lo largo del día—, durante el sábado Galicia quedará bajo la influencia de las altas presiones.

Aunque las primeras horas dejarán todavía nubes bajas y posibilidad de chubascos en el tercio norte, los cielos tenderán a quedar poco nubosos o despejados con el paso de las horas, marcando una mejoría generalizada en el tiempo.