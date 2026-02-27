Una coruñesa ciega lleva una multa a la Valedora do Pobo: "No pude ver si la tarjeta estaba caducada"

Lo que empezó como una multa de 200 euros por aparcar en una plaza reservada para personas con discapacidad ha terminado en una queja formal ante la Valedora do Pobo.

Todo después de que el pasado 19 de enero fuera sancionada por tener la tarjeta de aparcamiento caducada desde hace un mes. Yessica, al estar ciega, no pueve ver la fecha de vencimiento. Por poder no puede ni conducir. "Ya bastante tengo con que me tenga que llevar una persona a los sitios como para que aun encima tenga que depender para ella para que esté pendiente de estas cosas", explica.

"Me parece injusto y desproporcionado", asegura. El problema, explica, es que desconocía esa fecha. "Yo no sabía que tuviera caducidad. Si me lo dijeron alguna vez fue hace muchos años. No hay nada en braille y yo no puedo ver la fecha", señala. Su discapacidad es permanente.

En este caso, la sanción fue impuesta al titular del vehículo, la persona que la llevaba de forma altruista y que ya ha abonado el importe. "Encima de que me hace el favor de traerme y llevarme, le llega la multa a él", lamenta.

Desde entonces, más de un mes después, y tras solicitar la renovación de la tarjeta, sigue esperando a que le manden el certificado actualizado. "Llega antes la multa que la tarjeta", ríe irónicamente.

Tras presentar alegaciones ante el Concello "sin obtener respuesta", Yessica ha optado ahora por trasladar el caso a la Valedora do Pobo para que analice si el procedimiento ha sido correcto y si se han vulnerado derechos. No pide un trato de favor, aclara, sino que se revise el sistema: "No puede ser que me sancionen igual que a alguien que ocupa la plaza sin tener derecho".

Desde el Concello de A Coruña aseguran que lamentan la molestia y recuerdan que cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir las sanciones. Señalan, además, que no les constan quejas similares.

"Debería estar en braille"

Más allá del importe económico, Yessica pone el foco en la falta de avisos previos. "Para la ITV o el carné de conducir te notifican que va a caducar. Aquí no. Con la tecnología que hay, no cuesta nada mandar un aviso". También critica que la tarjeta no incluya información accesible para personas ciegas: "Debería estar en Braille".

Su caso no es aislado. Fran, usuario de silla de ruedas y arquitecto especializado en accesibilidad, denuncia haber sido multado en varias ocasiones por estacionar en zonas de carga y descarga amparándose en la normativa estatal.

Asegura que, pese a presentar recursos, no obtuvo respuesta y terminó recibiendo una notificación de apremio e incluso el embargo de su cuenta. Ambos coinciden en señalar una sensación de "indefensión ante la administración".

Mientras espera respuesta de la Valedora, Yessica ha impulsado una recogida de firmas para dar visibilidad al problema. "Si esto sirve para que otras personas revisen su tarjeta y no les pase lo mismo, ya habrá valido la pena", concluye.