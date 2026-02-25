Absuelto en A Coruña un hombre acusado de un delito de agresión sexual

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un acusado de un delito de agresión sexual, tras un encuentro en un establecimiento de hostelería.

El tribunal relata en la sentencia que después de su encuentro, el sospechoso y la denunciante se dirigieron a un aparcamiento, donde mantuvieron un contacto íntimo hasta que ella se negó a mantener relaciones sexuales. La mujer, según consta en la sentencia, alegó que el acusado intentó forzar la situación.

La sala, tras valorar las pruebas, incluyendo grabaciones y mensajes posteriores entre las partes, concluye que no existió presión ni rechazo por parte de la denunciante en el momento de los hechos. El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, también calificó los hechos como que no son constitutivos de delito.

Los magistrados destacan en el escrito la necesidad de evaluar con rigor el testimonio de la denunciante, considerando su posible parcialidad y la falta de pruebas contundentes que sustenten la acusación. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.