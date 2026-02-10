Vuelven a denunciar largas colas y buses llenos en las paradas de la línea UDC de A Coruña

Parece que la imagen de colas de estudiantes de la Universidade da Coruña esperando en las paradas de autobús de la ciudad para conseguir un sitio en la línea UDC sigue repitiéndose, tal y como vienen denunciando los propios usuarios desde el inicio del curso.

Un seguidor de Quincemil compartió este martes por la mañana un vídeo en la parada de autobús de Alfonso Molina, enfrente de la pasarela que conecta las estaciones de autobús y de tren, en el que se puede ver cómo la marquesina se encuentra a rebosar de personas esperando el servicio.

En la misma grabación se observa cómo, al llegar un autobús no articulado de la línea UDC a la parada, este solamente puede coger a tres pasajeros, dejando al resto a la espera del siguiente autobús. Todo en una hora punta en la que los estudiantes se desplazan a clase.

Tranvías insiste en el "refuerzo de las líneas UDC"

Desde la Compañía de Tranvías insisten en que continúan reforzando el servicio de las líneas UDC con 18 autobuses. Especialmente, en las horas puntas (de 8:00 a 10:00 y de 13:00 a 15:00 horas): "Se refuerzan en función de la demanda, llegando hasta 23 autobuses entre la UDC y la línea 24".

Según explican, gracias a estos refuerzos, las frecuencias entre cada servicio son "de dos a tres minutos", con el objetivo de que los buses pasen de forma lo más fluida y continua posible.

En esta misma línea, defienden que "de esta manera las colas de acceso que se generan se resuelven de forma rápida, ya que la frecuencia de esta línea hace que en pocos minutos lleguen los siguientes vehículos".

Además, la Compañía de Tranvías señalan que cuentan con inspectores que apoyan el servicio "in situ" en comunicación con el centro de control que distribuye la flota para adaptarse a la demanda en tiempo real y apoyar la fluidez de la línea.