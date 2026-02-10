Oza-Cesuras (A Coruña) busca al propietario de dinero localizado en enero de 2024

Oza-Cesuras busca al propietario o propietaria de una cantidad de dinero localizada hace dos años, en enero de 2024. Así lo recoge en su página web, en la que publica el expediente de hallazgo de cara a que, conforme a lo que especifica la ley, se pueda presentar el titular con pruebas.

Todo ello, recoge el expediente publicado, en base al artículo 615 del Código Civil, y de acuerdo con la remisión de antecedentes hecha por la Guardia Civil de Betanzos.

El expediente se publica para que quien se considere legítimo propietario pueda personarse en las oficinas municipales y acreditar, por cualquier medio de prueba, la cantidad concreta extraviada y su titularidad.

El anuncio estará en la web municipal dos domingos consecutivos, según recoge Europa Press.

Pasados dos años, a contar desde el día de la segunda publicación, sin haberse presentado la persona propietaria, esa cantidad de dinero se adjudicará a quien la localizó.