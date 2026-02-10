Miño (A Coruña) culmina la mejora paisajística de los accesos a la playa de Perbes

El Ayuntamiento de Miño, en A Coruña, ha concluido el proyecto de mejora paisajística y acondicionamiento de los accesos a la playa de Perbes, uno de los arenales con mayor afluencia del municipio y distinguido con la bandera azul.

La intervención supuso una inversión de 84.149 euros, de los que 60.000 fueron financiados a través de una subvención de la Xunta.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, y el concejal José Manuel Pantín participaron en el acto de recepción de unas obras que incluyeron la eliminación de especies invasoras y la mejora de los accesos norte y sur, con el objetivo de lograr una integración más armónica con el paisaje y aumentar la seguridad y la comodidad de las personas usuarias.

En el acceso norte, los trabajos permitieron eliminar una franja de asfalto, que fue sustituida por una plataforma de madera para resolver la diferencia de cota entre el vial y la arena.

Además, se crearon espacios de estancia integrados en el entorno, pensados para disfrutar del espacio natural y de las vistas con mayor confort.

También se sustituyeron las duchas por lavapiés, fomentando así un uso más eficiente del agua.

En cuanto al acceso sur, la actuación se centró en la mejora del pavimento, deteriorado por el paso de maquinaria pesada, y en la instalación de un banco de madera junto al talud, contribuyendo a mejorar la funcionalidad y el descanso en la zona.

El regidor subrayó que esta intervención supone un nuevo paso en la puesta en valor de la playa de Perbes, destacando que "la renovación de los accesos hace que sea mucho más accesible y también más atractiva, ya que desde la plataforma se puede disfrutar de una panorámica increíble".