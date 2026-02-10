A Coruña, en alerta naranja y a las puertas de la roja: el temporal obliga a cerrar parques y playas

El temporal no da tregua en A Coruña. La ciudad permanece este martes en alerta naranja y está a las puertas de una alerta roja, que previsiblemente se activará este jueves, según la Aemet. Ante estos fenómenos meteorológicos adversos, los parques, jardines y playas de A Coruña permanecen cerrados, según indican fuentes municipales.

También la Torre de Hércules permanece cerrada, tal y como lo ha comunicado a través de las redes sociales. Un cierre que en las últimas semanas se repite de manera prácticamente constante ante la sucesión de temporales.

Desde primera hora de esta mañana permanece activada la alerta naranja por fenómeno meteorológico adverso por temporal costero que afectará al noroeste y oeste del litoral de A Coruña y a la costa de la Mariña lucense por mar combinada del oeste con olas de hasta seis metros y viento del suroeste de fuerza siete y localmente fuerza ocho.

En Pontevedra, por su parte, desde esta madrugada está activada la alerta naranja por lluvia en el interior de la provincia.

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, según las previsiones de los órganos predictores, anunció la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en los concellos afectados debido a la alerta naranja por lluvia y la actividad deportiva en el mar por el temporal costero. Los concellos afectados pueden consultarse en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.