La convocatoria de huelga de sindicatos minoritarios deja sin varios trenes a A Coruña

El martes ha comenzado en la estación de tren de A Coruña con una relativa vuelta a la normalidad después de la jornada de huelga que tuvo lugar el lunes. Tras varios días de cancelaciones de las frecuencias con Vigo y Ourense a causa del temporal y la salida solamente de los servicios mínimos por el paro de ayer, las pantallas de la estación mostraban todavía hoy algunos trenes cancelados.

Ayer por la tarde, el Ministerio de Transportes y buena parte de los sindicatos alcanzaron un acuerdo que derivaba en la desconvocatoria del paro general previsto hasta el miércoles. Sin embargo, algunas centrales sindicales minoritarias como CGT y SF no aceptaron lo negociado manteniendo así la huelga.

En el total de Galicia se han suspendido hasta nueve trenes, según informa Europa Press. En la estación de A Coruña se podía ver en las pantallas la cancelación del tren con salida a las 11:06 y las 12:00 horas destino Vigo, así como dos procedentes de esta ciudad que tendrían que haber salido a las 07:00 y a las 08:00 horas y el de Ourense que llegaría a las 11:08 horas.

"Renfe está avisando a los viajeros de los servicios afectados en cuanto tiene constancia y están siendo reubicados en otras circulaciones siempre que es posible", aseguran desde la compañía.