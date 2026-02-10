Las consecuencias de la huelga de bus en A Coruña: "Estamos hablando de jugarnos el curso entero"

El alumnado del CIFP Ángel Casal, situado en Monte Alto, en A Coruña, alerta del grave impacto académico que está teniendo la huelga de autobuses, especialmente tras el anuncio de su carácter indefinido a partir de este miércoles.

La situación afecta de lleno a estudiantes de Formación Profesional que dependen exclusivamente del transporte público para acudir a clase y que, pese a querer asistir, acumulan faltas que pueden derivar en la pérdida automática de la evaluación.

En los ciclos formativos del centro, las faltas de asistencia, tanto justificadas como injustificadas, tienen un límite máximo, y al superarlo el alumnado pierde el derecho a la evaluación continua y debe ir directamente a pérdida.

Durante los paros puntuales del último mes, el profesorado mostró comprensión, pero trasladó al alumnado que está obligado por normativa a computar todas las ausencias.

La preocupación se ha disparado ahora porque la huelga coincide con un momento clave del curso, en plena época de exámenes y en el último mes lectivo antes del inicio de las prácticas.

"Estamos hablando de jugarnos el curso entero por una situación que no depende de nosotros", explica Adriana, delegada de segundo curso del turno de mañana del ciclo de Animación Sociocultural y Turística.

Ante esta situación, más de 550 estudiantes de todos los ciclos y cursos del CIFP Ángel Casal registraron un escrito dirigido a la Consellería de Educación, reclamando la puesta en marcha urgente de un protocolo específico para estos casos.

Las firmas fueron recogidas de forma presencial, clase por clase, por las propias delegadas del centro.

El CIFP cuenta con alumnado procedente de distintos puntos del área metropolitana. En una misma clase hay estudiantes que se desplazan a diario desde Betanzos u otros municipios, sin alternativas reales al autobús.

"Un taxi puede ser una solución puntual, pero es totalmente insostenible asumir ese gasto varios días seguidos, más aún después de las jornadas de huelga del mes pasado", señala Adriana.

Desde el propio centro educativo han reconocido que no tienen margen de actuación, ya que dependen de las directrices de Educación.

Por ese motivo, el escrito se presentó directamente por registro, aunque por el momento no se ha recibido ninguna respuesta oficial.

"Entendemos que los trámites llevan tiempo, pero esta es una situación que estamos viviendo hoy y ahora", advierte la delegada.

El alumnado insiste en que la reclamación no cuestiona el derecho a huelga, sino que busca soluciones académicas justas para no perder la evaluación por causas ajenas a su voluntad.