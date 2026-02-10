Tres barrios de A Coruña se unen para crear un partido político: "¿Nos votarías?"

Novo Mesoiro, Xuxán y Sector 7, los barrios más jóvenes y nuevos de A Coruña, han publicado en redes sociales una propuesta de lo más inesperada: "¿Y si nos lanzamos a la política?".

La idea parte de la Asociación Vecinal de Novo Mesoiro y ha sido compartida también por colectivos de Xuxán y Sector. Y es que estas tres zonas consideran que comparten una realidad en común: "Crecimiento rápido, carencias estructurales y una sensación prolongada de abandono institucional".

En la publicación, los barrios se definen bajo el concepto DIY ("Do It Yourself" o "Hazlo tú"), una filosofía que, según explican, se ha convertido en una necesidad "ante la falta de respuestas de la administración".

"Somos tres barrios que nos lo tenemos que currar todo por nuestra cuenta", señalan en el texto. Denuncian también el silencio administrativo como norma habitual en la mayoría de sus demandas, una situación que describen como un "martillo pilón" continuo.

Aunque no es fijo que esto vaya a suceder, la idea de dar el salto a la política institucional no es algo nuevo. De hecho, la primera vez que se planteó públicamente fue el pasado Día de los Santos Inocentes, en forma de broma.

Sin embargo, la reacción vecinal fue tan intensa que lo que comenzó como una sátira acabó convirtiéndose en un debate real. "La broma tuvo tal impacto que les llevó a planteárselo de verdad", reconocen ahora desde el movimiento vecinal.

En la publicación actual, los colectivos lanzan una pregunta directa a la ciudadanía: "Si nos presentásemos a unas elecciones municipales, ¿nos brindarías tu confianza con tu voto?". La respuesta, al menos en redes sociales, parece clara. En los comentarios ya se pueden leer numerosos mensajes de apoyo, hasta el punto de que, según reconocen los propios impulsores, una hipotética votación saldría adelante.

Entre las reflexiones que acompañan la propuesta aparece incluso la posibilidad de contar con "tres asientos, uno por barrio, en un pleno municipal", una idea que, admiten, podría resultar "interesante y molesta" a partes iguales. Una molestia entendida como sinónimo de visibilidad y de presión política en un Ayuntamiento donde consideran que sus barrios siguen sin tener voz propia.

Por el momento, no existe ningún anuncio formal de candidatura ni estructura política definida. Sin embargo, el simple hecho de que la propuesta haya pasado de la broma a la reflexión colectiva ya es un avance.

La pelota, por ahora, sigue en el aire. Pero el debate ya está abierto.