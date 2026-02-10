El ayuntamiento de A Coruña pagará la deuda con los empleados del programa Lecer

El ayuntamiento de A Coruña abonará las cantidades pendientes de pago por parte de la empresa Serviplus a los trabajadores del programa Lecer, tal y como se lo ha comunicado en las últimas horas.

Los empleados podrán cobrar las cantidades pendientes del año 2025, pero no saben cuándo podrá retomarse la actividad dado que "Serviplus se niega a firmar la cesión del contrato", según ha explicado la portavoz del colectivo, Bea Álvarez, a Quincemil.

El abono se hará con cargo a la garantía que tiene el contrato retenida.

La intención del ayuntamiento es retomar el programa lo antes posible, con la gestión de una nueva empresa. Al ser actividades gestionadas a través del IMCE, no puede adoptarse la misma medida que con los empleados de las Escuelas Deportivas Municipales, cuya gestión fue asumida por la empresa pública Emvsa tras los incumplimientos de Serviplus.

Situación de precariedad

Muchos de los trabajadores del programa Lecer han asumido, durante años, situaciones de precariedad laboral.

A algunos de ellos, que trabajan en modalidad de autónomos, se les adeuda un elevado número de facturas que abarca casi toda la anualidad de 2025, mientras otros prestan servicio en modalidad de contrato fijo discontinuo, por lo que no perciben ingresos en un período del año. A ello se suman los impagos desde noviembre.