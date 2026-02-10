Un autobús escolar se queda atascado en una cuneta en Bergondo (A Coruña) e intervienen los bomberos

Un autobús escolar quedó atascado en una cuneta esta tarde en la zona de Vixoi, en el municipio de Bergondo (A Coruña). A pesar de que no se registraron heridos, el susto que se llevaron los estudiantes fue notable. Y es que los bomberos tuvieron que intervenir al no poderse abrir las puertas del vehículo.

Según informan fuentes municipales, el incidente se produjo cuando el autobús circulaba por una vía estrecha y se encontró con otro vehículo que venía bajando en sentido contrario. Al tratar de maniobrar para facilitar el cruce, el autobús se echó hacia un lateral de la carretera.

El estado del terreno, muy blando debido a las condiciones del suelo, provocó que una de las ruedas quedase atrapada en la cuneta, impidiendo que el vehículo pudiera continuar la marcha. Como consecuencia de la inclinación, las puertas del autobús no podían abrirse con normalidad, lo que hizo necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, que procedieron a cavar en la zona de las puertas para permitir la apertura y garantizar una salida segura de los ocupantes. La evacuación se realizó sin incidentes y no fue necesario atender a ninguna persona por lesiones.

El suceso generó cierta expectación en la zona, aunque la situación quedó controlada sin mayores consecuencias.