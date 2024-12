El pleno de A Coruña aprueba la suspensión cautelar del proyecto de As Percebeiras

Foto de archivo: Varias personas participan en el paseo contra el proyecto de As Percebeiras. BNG A Coruña

El proyecto de As Percebeiras vuelve al cajón en el que estuvo guardado durante los últimos 20 años. Una de las propuestas urbanísticas más controvertidas de A Coruña ha vuelto a quedar suspendida este miércoles durante el pleno municipal del ayuntamiento de A Coruña. Finalmente, el plan especial de Labañou fue desestimado por mayoría a favor de su suspensión cautelar.

El proyecto de As Percebeiras ha sido un tema recurrente en la política local, desde que en 2002 se planteó la idea de edificar en la parcela ubicada en el barrio de Labañou, cuando Francisco Vázquez ocupaba la alcaldía de A Coruña. Un proyecto que se ha venido abajo en numerosas ocasiones debido a su impacto en el entorno marítimo y la calidad del paisaje urbano.

En el último pleno municipal, la propuesta de suspender cautelarmente las licencias de construcción fue aprobada, lo que implica que, por el momento, las obras en esta zona quedan paralizadas. El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, defendió la postura del gobierno local argumentando que "nunca se había tenido la intención de frenar el desarrollo urbano en la ciudad". En su intervención, insistió en que "el proyecto de As Percebeiras no se había abandonado, sino que se necesitaba una revisión más profunda de la planificación para asegurar su correcta integración en el entorno".

Según Dinís, el proyecto original presentaba varios problemas, como el "exceso de edificabilidad en un área cercana al mar y la falta de integración con el tejido urbano circundante". Además, destacó que se habían previsto mejoras estéticas y de urbanización, así como un 40% de vivienda protegida, un aspecto clave para asegurar que el desarrollo fuera accesible a más ciudadanos. Sin embargo, señaló que se hacía necesario replantear ciertos aspectos del proyecto para evitar la "pérdida de calidad y dimensión de los espacios libres" y garantizar que el desarrollo no perjudicara la ciudad desde el punto de vista arquitectónico y urbano.

Apoyo del BNG: "Suspensión Justificada"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), que había impulsado la moción para la suspensión del proyecto, estuvo de acuerdo con la medida. La concejala Avia Veira destacó que, si no fuera por la iniciativa política de su partido, el proyecto de As Percebeiras seguiría adelante sin haberse revisado adecuadamente. Según Veira, "a excesiva edificabilidade do plan nunha zona tan cercana ao mar e a unha comunidade con vivendas de menor altura era inaceptable, especialmente tendo en conta a cercanía da Torre de Hércules, un símbolo da ciudade".

El BNG consideró que la "suspensión da construcción é unha medida xustificada que permitirá analizar máis profundamente as implicaciones deste proxecto", tanto desde el punto de vista urbanístico como estético, para encontrar un modelo que respete el entorno y la identidad de A Coruña.

Preocupaciones por el Mercado Inmobiliario

Por su parte, el Partido Popular (PP) se mostró contrario a la suspensión del proyecto. El concejal Miguel Lorenzo criticó la decisión del gobierno local y el BNG, calificando la medida como una "tomadura de pelo" y un cambio de reglas en mitad del proceso. Según Lorenzo, la paralización de la construcción afectaría negativamente a los promotores y a la actividad económica de la ciudad. En este sentido, advirtió que la creciente demanda de vivienda en A Coruña, que ha llevado a un incremento de los precios de los inmuebles, podría verse afectada negativamente "si se seguían deteniendo proyectos de este tipo".

Lorenzo también argumentó que el informe desfavorable sobre el plan de As Percebeiras, emitido por un organismo técnico una semana después de la aprobación inicial del proyecto, "muestra la inconsistencia de las decisiones del gobierno local y la falta de claridad en la planificación urbanística". Para el PP, "la creación de viviendas en esta zona es un paso necesario para aliviar la presión inmobiliaria en la ciudad, que ha experimentado un notable aumento en los precios de los pisos, uno de los más altos en Galicia".

El Futuro del Proyecto

En sus primeras versiones, el proyecto preveía la construcción de rascacielos en un área próxima al mar, lo que generó preocupaciones sobre la excesiva edificabilidad en un emplazamiento marítimo y muy cerca de monumentos como la Torre de Hércules. Sin embargo, la ciudad no paraba de crecer y surgía la necesidad de emplear estos terrenos para la creación de viviendas. La última propuesta planteaba la construcción de edificios de 8 plantas como máximo.

A pesar de la suspensión, el proyecto de As Percebeiras ya ha cambiado de manos: el terreno donde se planeaba la construcción de viviendas es ahora propiedad de un fondo de inversión. Este hecho plantea nuevas incógnitas sobre el futuro del proyecto y si la paralización de la obra afectará a la rentabilidad de este fondo, que había apostado por la construcción de viviendas en la zona.