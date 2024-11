El concejal de Oleiros (A Coruña) insultado en un pleno: "Gelo es un alcalde temido por muchos"

Jesús Fernández, concelleiro del PSOE por Oleiros desde 2023, mantiene una guerra abierta con el alcalde de la localidad coruñesa, Ángel García Seoane, desde un pleno en enero de este año que se desarrolló de manera abrupta.

En él, el socialista denuncia que el edil "perdió los papeles por completo", amenazándole físicamente, amenazándole de muerte y dirigiéndole insultos como "cerdo" o "hijo de puta".

Sobre aquel pleno, Fernández recuerda que todo estalló cuando trataban temas de vivienda en Oleiros, concretamente que según los socialistas " el concello subasta terrenos públicos para teóricamente hacer vivienda protegida". El concelleiro detalla que desde su partido defendían que los terrenos se pusieran a disposición de la Xunta para levantar vivienda protegida y así bajar el precio de la vivienda.

A ello, añadió dirigiéndose al alcalde oleirense que "no iba a encontrar en ningún ayuntamiento socialista que la mujer de un alcalde pujara por parcelas públicas". En el pleno siguiente en febrero, los socialistas trasladan que le dieron la oportunidad a García Seoane de retractarse y no lo hizo y denuncian que "aún por encima en el acta del pleno no se recogieron esas acusaciones, ni los insultos y amenazas, sino simplemente que hubo un altercado con intercambio de palabras".

Por todo ello y como las cosas no han cambiado entre las partes desde entonces, Fernández ha realizado una solicitud de conciliación presentada en el Juzgado de Paz de Oleiros antes de proceder a interponer una querella por los insultos y amenazas recibidos. En esto se incluye una indemnización de 5.000 euros por daños morales que según confirmó el socialista sería donada a una ONG.

Adjudicaciones irregulares y acusaciones de falta de formación

El concelleiro socialista añade a su denuncia que en el pleno en el que se produjeron los insultos y amenazas, Gelo le acusó a su vez de supuestas adjudicaciones irregulares en relación con la perrera municipal de A Coruña. Unas acusaciones que derivaron en un proceso judicial abierto y cerrado en poco espacio de tiempo, según confirma Fernández, y que se inició con una denuncia anónima.

"La manera de tratar de amendrentar para que no hagas oposición es continua, amenaza con expulsar del pleno y pretende que no se hable de temas que no le interesan", expone el socialista, a la vez que critica que "no es tolerable que el alcalde le avuse de un ilícito en un lugar público como un pleno".

A su vez, comenta que Gelo dijo sobre él que tiene un puesto en la Universidad Laboral de Culleredo (A Coruña) "solo porque es socialista", algo que rechaza y defiende que es funcionario de carrera de educación y número 1 de su promoción.

"No puedes ir por la vida insultando a la gente y acusándole de irregularidades porque son asuntos que tienen trascendencia, hay quien puede creer que yo soy así y esas declaraciones no son tolerables, por lo que exijo que rectifique", sentencia, sobre lo que añade que Gelo "es un alcalde temido por mucha gente, que intenta amedrentar y cuyas amenazas de expulsión de los plenos son constantes".

Asimismo, Fernández argumentaque espera que la conciliación no sea afrontada por el alcalde con medios del Concello: "No es cuestión de responsabilidad administrativa, es una responsabilidad de carácter penal individual que no procede que sea financiada de manera municipal", explica.

En este contexto, deja claro que lleva una década viviendo en Oleiros "trabajando para mejorar el ayuntamiento" y defiende que "soy funcionario con un patrimonio conocido y nada que ocultar, impermeable a las amenazas pero sin tolerar las descalificaciones", subraya.