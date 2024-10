"Dando Duro", el "violento" videoclip que grabaron los acusados antes del crimen de Samuel Luiz

"El videoclip era una premonición de lo que vendrían a hacer después con Samuel Luiz", sorprendía este miércoles el jefe de la investigación del caso Samuel Luiz cuando habló de la existencia de una canción de trap que grabaron los acusados días antes del asesinato del joven coruñés de 24 años en A Coruña. Se trataba de una canción de trap que nunca llegó a salir a la luz, pero que la policía encontró en el volcado de los móviles de uno de los procesados, el de Kaio Amaral.

Nadie en la sala sabía de lo que estaba hablando el testigo policial, tan solo los protagonistas ¿Quién graba una canción si no es para que la escuche la gente? A esas imágenes tan solo tenían acceso los acusados. Todos, menos Katy Silva, que no participó en la grabación. Las testificales de este jueves se centraron en el repaso del visionado de imágenes y análisis de teléfonos por parte de los agentes que participaron en la investigación del caso. Fue entonces cuando el tema de trap se hizo público.

"Dando duro, que tú te vas pa' el suelo. Corazón guerrero, con más rabia que un toro", rapeaba uno de los acusados. En un principio podría tratarse de un tema de trap, bailabre, incluso, pero las imágenes mostraban todo lo contrario. Aunque tan solo se expuso el visionado a los miembros de la sala, el policia detalló que se podían ver algunas personas encapuchadas y con armas blancas. Esas personas eran Kaio Amaral, Alejandro Freire, Alejandro Míguez y Diego Montaña.

Expresiones como "maricón de mierda" no pasaban desapercibido en un caso como este, en el que dos de los acusados se enfrentan a tres años más de prisión -además de los 22 por asesinato con alevosía- por agravante de discriminación. "Cuidado si te cojo que te espabilo fijo", era otra de las frases que se podían escuchar, o: "Como te pille se te va a acabar la suerte. Manchados de rojo mis puños y mi cuerpo".

No obstante, el abogado ha incidido en sus preguntas ante el agente que estos son temas "recurrentes" en letras de grupos y cantantes conocidos.

Visionado de imágenes y volcado de teléfonos

Uno de los policías que declaró esta mañana confirmó que "no se observa una intoxicación etílica o un consumo que pueda hacer que se caigan o tropiecen". También ratificó que por las imágenes se ve a Alejandro Freire "camuflando una botella en la chaqueta" cuando se van a ir, después de que a Diego Montaña por su comportamiento le echasen del mismo y después de que algunos testigos asegurasen que oyeron durante la agresión al fallecido rotura de cristales.

Ya sobre el volcado del télefono de Kaio Amaral, ha indicado que, tras la agresión, "hay una repetición de llamadas", más de 20, ha precisado la fiscal sobre el contenido de la investigación. "Kaio trataba de buscar gente que le secundase en la idea de lavar su imagen", apuntó por las acusaciones en redes sociales "de que había participado".

También ha ratificado conversaciones posteriores tras los hechos con los acusados y mensajes en redes sociales como: "No tengo nada que ver, las grabaciones me darán la razón de todo lo que digo. No soy homófobo y mucho menos asesino".